DarkRoom - editace fotografií přímo v PDA

Pro řadu lidí, kteří využívají fotky třeba jako podkladové obrázky do launcherů, Today aplikací, diářů a dalších "skinovatelných" programů, je editace fotografie v PalmOS handheldu nedostupným snem.

Ten samý problém nastává, máte-li fotky jako součást vašeho adresáře, či si je jen občas prohlížíte v nějakém vieweru a chtěli byste třeba jen poupravit kontrast, či sytost. I zde se musíte spolehnout na zdlouhavý export do PC, upravit obrázek tam a zpětně jej naimportovat do svého handheldu. Potřebu editačního programu brzy pocítí i majitelé handheldu s kamerou (vestavěnou, či jako přídavné zařízení).

Jednoduchou editaci obrázků nabízí Photo Editor, který přikládá ke svým handheldům firma Sony, to je ale produkt pouze pro Clie a nabízí pouze filtr pro nastavení jasu a kontrastu.

DarkRoom je produkt firmy Eusoftware. Za poplatek 16 USD nabízí výkonný prohlížeč obrázků (včetně funkce slideshow a celoobrazovkového zobrazení na rozlišeních 320x480), uživatele ale budou asi nejvíc zajímat jeho výborné editační schopnosti. Program umí:

rotaci obrazovky včetně funkcí flip a mirror

lupu spojenou s úpravou velikosti obrázku v pixelech

úpravu jasu a kontrastu

barevné vyvážení obrázku s nastavením odstínu (hue), sytosti barev (satur) a světelnosti (lum)

Program podporuje rovněž editaci obrázků pořízených handheldem (NR70V a NX70V), PalmOS5, HiRes a HiresPlus rozlišení, operace s paměťovu kartou a obrázky o vyšším rozlišení. Upravené JPG obrázky umí uložit opět jako JPG na kartu.

Produkt je ještě zřejmě čerstvý a jeho výrobce jej zatím šíří v trial verzi bez manuálu a popisu instalace a možností. Kromě JPEG obrázků z karty a přímo nasnímaných fotek by DarkRoom měl být schopen přečíst obrázky zkonvertované do RAM palmu z desktopu, to jsme ale nezkoušeli.

DarkRoom funguje jako obstojný prohlížeč fotografií s vlastní slideshow, kde si můžete nastavit interval ve vteřinách a smyčku. V hlavní obrazovce vidíte náhledy fotografií a informace o nich. V rámci slideshow si můžete na HiResPlus handheldech vypnout i nástrojovou lištu a využít tak pro zobrazení fotografie všech 320x480 pixelů.

Rotace displeje je obsahem prvních čtyř ikon a jejich funkce je zřejmá z jejich vzhledu. Na NX70V probíhaly změny velmi rychle i při obrázku o vyšším rozlišení...

Proměna Davida v zoombie pomocí nastavení HLS (odstín, sytost, světelnost). Spolu s lištou pro ovládání kontrastu a jasu tvoří asi všechno, co si může rozumný člověk na editaci fotografií na PDA přát. Domnívám se, že složitější úpravy obrázků (ostrost, efekty, filtry, lokální operace apod.) je již rozumnější dělat v pořádném editoru na PC.

Závěr

DarkRoom je jedna z možností, jak rozumně utratit peníze za dobrý PDA software. Autoři nejsou ostatně ve světě PDA grafiky žádnými nováčky (firma Eusoftware produkuje výborný prohlížeč PhotoGather) a dá se předpokládat, že vývoj DarkRoomu bude dál pokračovat.