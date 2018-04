Zbohatnou, nebo se zbláznili? Mobily prodávají jako kosmetické balíčky

Na veletrhu CES v Las Vegas jsme firmu Envic našli až úplně na konci nejvzdálenější haly. Krabice s mobily nás na první pohled nezaujaly, ale pak nám obsluha stánku ukázala, že je to vlastně převratná novinka. Otázkou je, jestli bláznivá, nebo firma našla zlatý důl.

Envic totiž nechce prodávat mobily klasicky, ale jen v dárkových setech. Připravených jich má několik. Vždy je v nich smartphone a externí baterie a pak si zájemce může vybrat z „chytrých“ hodinek nebo třeba Bluetooth reproduktoru.

Firma na CESu prezentovala docela širokou paletu kombinací. Ani smartphony v nich nejsou stejné a liší se i další součásti. Externí baterie mohou být malé, ale i extrémní s kapacitou 20 000 mAh, tedy přesněji s 19 999 mAh, aby se s nimi mohlo do letadla.

Zboží uvnitř dárkových krabic je hodně jednoduché. Důvod je jasný, cena nesmí být vysoká, aby se krabice daly vystavit před Vánoci do supermarketů vedle balíčků se žiletkami nebo s pyžamem a pantoflemi.

Telefony v krabicích patří mezi to nejlevnější a nejjednodušší, co lze koupit. To samé platí o hodinkách a repráčcích. Do baterek nevidíme, ty by měly fungovat standardně. Ceny balíčků by se měly pohybovat od 99 dolarů (přibližně 2,5 tisíce korun) podle obsahu.

Ať tak nebo tak, je to zajímavý nápad. Otázkou však je, jestli na tom firma Envic vydělá, nebo jestli to bude propadák.