Dárek pro zákazníka od RadioMobilu pohledem dealera

Není to tak dávno, co jsme pochválili zajímavou marketingovou akci RadioMobilu - dárek určený každému, kdo přivede pod křídla Paegase nového zákazníka. Tehdy jsme si neuvědomili, že dealeři budou mít na celou akci pohled poněkud odlišný - jde totiž o silný zátah na jejich zájmy. Nákupy u dealerů se totiž do dárků nepočítají. A tady si RadioMobil řeže vlastní větev.

Dovolím si to dokumentovat následujícím dopisem, který jsme obdrželi od jednoho z dealerů. Obdobné dopisy jsme dostali vícekrát, tento situaci rozvádí patrně nejpřesněji. Jméno autora samozřejmě smlčujeme, ale nešlo o žádný anonym:

Jsme, mimo jiné, dealeři Radiomobilu. Letáček o dárcích mi přišel jako zákazníkovi, nikoliv dealerským informačním kanálem. Podrobně jsem si letáček přečetl a ke svému děsu zjistil, že dárek dostane zákazník jen a jen v prodejnách Radiomobilu a dealerů se to netýká! Ceny dárků jsou obdobné jako běžné provize pro dealery (závisí na ceně dotovaného telefonu, sazbě a délce smlouvy). Nejčastěji prodávané kombinace jsou oceňovány obvykle méně.

Co to všechno znamená? Kdo si koupí od dealera je prostě blázen. Není nic snažšího, než si chytit někoho, kdo Paegase už má a vyzvednout u pramene dárek, který od dealera nedostane (ani dostat nemůže). Letáček navíc nevylučuje situaci, že když firma už mobilku má a kupuje další a je to chápáno, že přivedla sama sebe jako nového zákazníka - ostatně Radiomobilu jde o novou smlouvu, ne o nový právní subjekt.

A hned to přišlo konkrétně: Obrátil se na nás náš stálý zákazník, který od nás kupuje telekomunikační a výpočetní techniku již pět let, že by rád dvě nové smlouvy a co že bude s tím dárkem. Mám dvě možnosti. Buď pošlu stáleho zákazníka k Radiomobilu nebo to zadotuji )-: . Dobré, že?

Je nutné si navíc uvědomit, že dárek je v "čistých penězích", na rozdíl od provize, která je zatížená réžiemi, zdaněná jako příjem právnické osoby a následně jako příjem fyzické osoby.

Efektivně tedy nejméně 1:4. O DPH nemluvě. Co dělat? Vidím to jasně - zruším se pro příští období jako dealer, každého zákazníka si zavedu za ucho přímo k Radiomobilu a nafasuji např. sekačku na trávu. A potom si otevřu obchod se sekačkami.

Znáte lepší způsob, jak zlikvidovat dealerskou síť? Jestli ano, poraďte to Radiomobilu, jistě to rádi použijí. Vzhledem k tomu, že se naprostá většina prodejů relizuje přes dealery (sám má jen 9 prodejen!), bude to účinné jako střelba samopalem do davu.

Toto jednání považuji za velmi nekorektní a budu to ještě řešit přímo s dealerským oddělením Radiomobilu (dosud jsem neměl čas - problém je velmi čerstvý), jsem zvědav, co mi řeknou. Dám vědět.

Jan