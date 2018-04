Dánští homosexuálové mají svůj GAYmobile

Dánský operátor na svých zákaznících vydělává, ale zároveň zpětně svou komunitu podporuje . "Čtvrtina jeho zisku jde zpět do fondu zvaný GAYtrust," říká šéf GAYmobile Thomas Bilgram, který je zároveň hlavou kodaňského spolku Copenhagen Pride.

Základní služba operátora se jmenuje HOMOBILE. Podle slov Thomase Bilgrama bude GAYmobil brzy nabízet i mobilní seznamku a nebo speciální vyzváněcí tóny, které jednoduše odhalí uživatelovu sexuální orientaci.

V současné době jsou mezi dánskými homosexuály nejvíce oblíběné písničky jako "I am what I am" nebo cokoliv od švédské popové legendy ABBA.

Není to první specializovaný operátor. V Holandsku už před rokem fungoval marihuanový operátor, jehož název a hlavní moto lze volně přeložit jako PePtalk – volejte s elánem (z angl. Pep your Addiction). - více zde...