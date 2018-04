Dánové prověřili 400 tisíc majitelů mobilů

Závěr zatím největší studie zabývající se vlivem mobilních telefonů na zdraví hovoří jednoznačně o tom, že žádná spojitost mezi mobilem a rakovinou neexistuje. Průzkum provedený na více než 400 tisících dánských uživatelů telefonů se však zaměřil pouze na rakovinu, o jiných vlivech nehovoří. Studii provedl Dánský národní institut pro výzkum rakoviny.

Jeden z vedoucích výzkumného týmu, Dr. Christoffer Johansen upozorňuje, že výzkum neřešil otázky jiných zdravotních vlivů na lidský organismus. „Zajímali jsme se pouze o rakovinu,“ říká Johansen. „Nemůžeme vyloučit, že dlouhodobé používání mobilního telefonu nemůže způsobovat například migrény, bolesti hlavy a jiné symptomy poruch centrálního nervového systému.“ Pochybnosti o vlivu mobilů na rozvoj některých dalších nemocí, jako například Parkinsonovy nebo Alzheimerovy choroby nebo demencí, stále přetrvávají. Ostatně, ani v otázce rakoviny jistě debata neutichne, neboť na množství předešlých výzkumů, které hovoří o případné rakovině způsobené používáním mobilního telefonu, nelze jednoduše zapomenout.

K výzkumu bylo použito informací o 420 095 uživatelích mobilů, kteří byli vybráni ze zákazníků dánských operátorů celulárních sítí. Mezi nimi je možné nalézt i lidi, kteří používají mobilní telefony od jejich zavedení v Dánsku v roce 1982. Tento vzorek byl porovnán s databází Dánského rakovinného registru.

Mezi těmito lidmi bylo nalezeno pouze 3 391 těch, kteří trpí rakovinou, což podle vyjádření výzkumného týmu odpovídá číslu náhodného výskytu v populaci.

Podle Johansena mohla být tato rozsáhlá studie provedena pouze někde ve Skandinávii, kde je povinná podrobná registrace obyvatelstva a zároveň existují pečlivé záznamy o lidech postižených rakovinou, datované až do období druhé světové války.

Telefony produkují slabé elektromagnetické záření, takzvané EM emise. Toto záření má vliv na mozek, a to minimálně ve dvou směrech. Zaprvé ovlivňuje vývoj buněk, který může působení tohoto záření poškodit a možná podpořit nebo dokonce způsobit rakovinné bujení. Krom toho se používáním mobilu slabě (o desetiny stupně celsia) ohřívá mozek, což může mít také nepříznivý vliv.

Co studie změní a koho bude zajímat

Doktor Johansen předpokládá, že výzkum bude použit také v případných soudních procesech proti výrobcům mobilních telefonů a provozovatelům sítí. Ve Spojených státech již bylo podáno několik žalob, žádajících odškodnění v řádech miliónů i miliard dolarů ( Záření z mobilů přijde výrobce draho ). Výsledky studie budou zřejmě jednou z nejsilnějších zbraní v rukou obhájců telekomunikačních firem, ovšem výzkumů, hovořících o opaku, je mnohem více a přestože ve většině případů jsou mnohem méně komplexní, svou váhu rozhodně mají. Doktor Johansen se domnívá, že dánské studii může na věrohodnosti dodat fakt, že veškerá data byla shromážděna a hodnocena ještě dříve, než se veřejnost začala o vlivu mobilů na zdraví široce zajímat. Pacienti byly nepředpojatí, nikdo z nich při svých návštěvách doktorů před pěti a více lety na vliv mobilního telefonu nemyslel.

Do neustálých debat o negativním vlivu mobilních telefonů na lidské zdraví se takto přilije další olej do ohně. V poslední době se totiž zprávy o negativním vlivu stále množí, jak jste si mohli všimnout i na stránkách Mobil.cz. Nyní mají zastánci bezpečnosti mobilů v rukou velký trumf. Nezávislou a velmi rozsáhlou studii, jejíž metodiku lze těžko zpochybnit. Lze předpokládat, že dánský výzkum vyprovokuje další podobně rozsáhlé pokusy, které by získaný výsledek potvrdily nebo vyvrátily. Například v Británii již nyní probíhá mnoho pokusů, na které vláda přispěla sedmi milióny liber. Během následujících let nás nejspíš čekají ještě mnohé studie, doufejme však, že variabilita výsledků bude klesat a my již brzy budeme vědět, jaká je pravda o negativním vlivu mobilů na lidské zdraví.