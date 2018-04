Dancall HP 2731 (recenze)

Jsou chvíle, kdy si toužím nafackovat. Recenzi na HP 2731 jsem sliboval již před drahnou dobou a jak to dopadlo - oddalovala se, až se oddálila takřka totálně. Budiž na moji omluvu řečeno ihned a na rovinu, že recenzi měl původně dodat jeden spolupracovník, který si ovšem její vypsání nevzal příliš svědomitě k srdci a dluží mi ji podnes.

Ovšem na druhou stranu recenze na HP 2731 měla být pouze krátkou prací, která by přiblížila rozdíly oproti předchůdci - Dancallu HP 2711. Také jsem chtěl předeslat, že ostravská firma GS Mobil, která telefon zapůjčila a měla (ještě má) se mnou svatou trpělivost (zlatá Morava!), dodává tento telefon s pouzdrem, kteréžto přikládá zdarma. Tuto akci ovšem podnikala v únoru, kdy mi telefon zapůjčila, nicménéně bylo by neseriósní nezmínit se o tom, neboť není jejich chybou moje opoždění.

Paegas positivní mobilníci, nechť zapomenou jméno tohoto telefonu, do sítě Paegas není určen, Již primárně se prodává se zámkem na kartu EuroTelu, možnosti odblokování při nákupu bez karty (telefon není dotovaný!) jsou mizivé díky ochotě EuroTelu. Nicméně při mých počátečních problémech v tomto ohledu mi GS Mobil byl velmi nápomocen.

Jak řečeno, Dancal HP 2731 vychází z modelu 2711, ovšem vzal si z něj spíše ponaučení, než že by převzal jeho charakteristický rukopis. Dánové mu něco přidali na váze a na objemu, přidali i něco na funkcích a ovládacím pohodlí, také radikálně vylepšili vzhled. Hmotností 234 gramů a rozměry 135 x 56 x 20 mm tento telefon rozhodně mezi drobečky nepatří.

Telefon vyniká robusností, je těžší, než je dnes obvyklé, ale má evidentně trvanlivější pouzdro, než bývá obvyklé. Baterie se na něm neklepou, jak je zvykem třeba na Motorolách či Alcatelu. Design není nijak šokující a inovativní, spíše poklidný, nenápaditý, střízlivý. Trošičku mi chyběla tlačítka pro regulaci hlasitosti, která by mohla být na boku.

Podsvícený (volitelně) displej je plně textový 12 znaků x 3 řádky, o grafice si můžete nechat zdát. Jeden řádek je používán pro kontextové popisky kláves menu. Čtyřstupňová signalizace nabití baterií a síly signálu je po krajích displeje. Chválím výborný kontrast a bytelné plexisklo, které kryje displej.

Základní menu má tuto strukturu (je v češtině nebo slovenštině - volitelně): Telefonní seznam, Služby sítě, SMS zprávy, Nastavení tónů, Nastavení telefonu, Počítadlo času, Ochranné kódy, Zmeškané hovory a Poslední volaná čísla - to jest celkem devět různých menu. Nepovažuji jejich uspořádání ani členění za optimální, což je ovšem vždy problém levnějších telefonů - možnosti presonalizace, jak je má Motorola 8700, mi tu samozřejmě chyběly.

Klávesnice je veliká, přehledná, podsvícená. Poněkud mne mátla úspora kláves, které zároveň slouží k příjmu a ukončení hovoru, zároveň pro volby v menu. Občas to byla úspora příliš překombinovaná. Navíc tlačítka jdou poměrně ztuha, není to žádný med, máte ihned otlačené prsty, to je snad horší, než Philips Fizz...

Baterie se honosí nominální kapacitou 550NiMH a v pohotovostním režimu vydrží zhruba 24 hodin, pokud telefonujete přes den trochu intenzivněji, dojdete večer domů a telefon se dožaduje nabíječky. Jinak nabízí 160 minut hovoru, což mu nemusíte příliš věřit, opravdu jeho limit je tak těch 14 hodin provozu a 30-40 minut hovoru. Pod baterie se vkládá malá plug-in SIM karta.

Telefon umí vytáčet čísla z paměťových pozic podržením kláves 1-9, v žádné z telefonních funkcí není HP 2731 zázračným modelem. Telefonní seznam využívá SIM karty, vlastní paměť telefon nemá. Telekonferenci zvládá, blokuje odchozí i příchozí hovory dle seznamů.

Telefon má tři typy vyzvánění, nic extravagantního. Zato je umí zesilovat. Zvuková detekce vybití.

Telefon umí vysílat i přijímat SMS zprávy, také zvládá datový i faxový přenos. Pro pohodlnější práci s ním dodává firma EuroTel program pro jeho ovládání. Podpora práce v hands-free sadě - stlumení rádia - oproti tomu autoanswer, ačkoliv je v manuálu uváděn, nefunguje. Prý je to chybnou dokumentací.

Výhoda - telefon má servisní menu.

Co dodat? Telefon cenově zapadá do stejné kategorie, jako například Siemens S6, pořídíte ho okolo 14 tisíc korun. Rozhodně není tak pohledný, rozhodně není tak lehký, rozhodně není pro Paegas. Je odolný a nabízí o něco více funkcí - například faxový i datový přenos s příslušnou kartou. Takže je to telefon, který stojí za úvahu, pokud potřebujete něco do terénu, čemu by tak nevydily věčné pády.

Tolik v rychlosti k tomuto modelu.