Dan Bárta a jeho technicé zázraky

Telefon

Mám Sony Ericsson W610i, obyčejný, malý, placatý, s dostatečně velkým displejem a pamětí, s foťákem a videokamerkou, kalendářem. Rozmístění tlačítek vyhovuje mému palci a dialogy telefonu považuji za uživatelsky přívětivé. Má mraky nádherných funkcí, které nevyužívám. Je to pevná součást mé osoby i kvůli pevnosti – asi třicetkrát mi spadl z výšky na tvrdý povrch a nehodlá se rozbít. I když se tlačítko „6“ někdy odmítá zapojit do hry…







Fotoaparát a objektiv

Analogová jednooká zrcadlovka Nikon F100, dostatečně rychlá a přiměřeně„logická“. Trochu de mode, protože nedigitální, ale stále platná, s dobrým hledáčkem, širokou nabídkou dostatečně krátkých časů. Je to spíš oblíbený souputník než nějaká supertechnicky smrtící vychytávka. A sklo na ní? Micronikkor 105mm/f 2,8 VR G, se stabilizátorem obrazu, který mne ušetřil nejednoho zaklení kvůli slabému osvětlení mikroscény. Pěkně kreslí! Masivní sklo, se kterým jsem nadmíru spokojen a v podstatě ho z těla nesundávám.







Mikrofon

Telefunken U47 AE. Masivní lampová záležitost z USA s originální předválečnou membránou, která velmi věrně zachycuje přirozenou barvu hlasu a snese velký dynamický rozsah i při vysoké vstupní citlivosti. A Shure SM 58, klasický dynamický mikrofon pro živé hraní, „nepřefičely“ na žádné frekvenci. Věrný můj sluha za poměrně nízkou pořizovací cenu, který navíc prostě jako mikrofon vypadá.







Počítač

Mac Apple G5 s dramaticky rozšířenou operační pamětí na 4 giga. On se chová prostě, jak přikazuji, a kromě drobností zaviněných spíš mou neznalostí systému se nijak nezpěčuje. A taky se zbůhdarma nezavirovává. K tomu klasický CRT monitor Lacie 22electron, s pěkným stínítkem ve tmavé šedi, dnes už téměř starožitnost, dobře kalibrovatelný. Jeho jemné modravé světlo budu muset jednoho dne vyměnit za tvrdé záření nějakého drahého placatého Eiza a nechám si namluvit, že barvy, jas a kontrast nelžou. Pomalu se s tím smiřuji. A před klávesnicí tablet Wacom Intuos 3 A4, který mi prodlužuje ruku, která mi prodlužuje mysl. Nezapomněl jsem psát. V mé pracovně totiž už žádné myši nepiští.







