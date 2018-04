Dámy, s tímto mobilem můžete i zhubnout - recenze Samsung E570

Samsung je v produkci mobilních telefonů určených výhradně pro ženy úspěšný a svoji pozici se rozhodl stvrdit založením zcela nové řady, která bude věnována právě takto koncipovaným mobilům. Nová řada dostala jméno LaFleur a patří do ní v současné době tři modely. Základním modelem pro ženy je jednoduché véčko E420, vrchol nabídky tvoří model E500. Někam mezi tyto dva modely patří cenou, ale výbavou téměř shodnou s vrcholným modelem, nástupce úspěšného modelu E530. Novinka s označením E570 se bude prodávat i pod názvem Aqua S.



Řada dámských mobilů LaFleur od Samsungu: E570, E420 a E500.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika:

Stylové dámské véčko s bohatou multimediální výbavou a několika originálními funkcemi navíc.

Nový model přímo vychází ze svého předchůdce co se týče designu. Některé vlastnosti jsou však odlišné. Novinka dostala lepší výbavu, ve které najdeme i některé netradiční funkce. Navíc se nový Samsung prodává za výrazně příznivější cenu, než jaká byla při uvedení předešlého modelu na trh.

Vzhled - dvoubarevný oblázek

Novinka E570 si vzala od předchůdce Samsungu E530 základní oblý tvar i dvoubarevné provedení. Na první pohled se oba telefony liší vnějším displejem. Jestliže předchozí model měl vnější displej ve tvaru čtvercového okénka, novinka nabízí podlouhlý černý pás, pod kterým je ukryt vnější displej s netradičním rozlišením. Z profilu vypadají oba telefony téměř shodně, novinka je o něco tenčí (86 x 44,7 x 23,9 milimetru).

Na zádech nového Samsungu je vyobrazen decentní květinový motiv. Novinka již nemá odnímatelnou baterii, ale běžná baterie se nachází pod plastovým krytem. Ten by podle našeho názoru mohl časem začít povrzávat. Na vrchu telefonu nechybí, stejně jako u předchůdce, očko pro provázání poutka.

Po rozevření se oba dva Samsungy liší o něco víc, jiná je především klávesnice. Ta má alfanumerické klávesy vyvedené v jiné barvě (v případě testovaného telefonu růžové), než jak jsou vyvedeny funkční klávesy (v našem případě stříbrné). Klávesnice oproti předchůdci ztratila výrazné profilování, celá plocha kláves je v jedné rovině.

Zpracování nového Samsungu je na vysoké úrovni. Mechanismus rozevírání pracuje precizně a obě strany k sobě přesně doléhají. Nové dámské véčko se bude nabízet v pěti barevných variantách: mimo námi testované růžové (po pravdě ale spíš růžovo-červené), ve stříbrné, modré, oranžové a elegantní fialové. Model E570 je lehký, jeho hmotnost má hodnotu 80,5 gramu.

Displej - kvalitní zobrazení a pohyblivé pozadí

Hlavní displej nového Samsungu je téměř totožný s předchozím modelem E530. Je aktivní typu TFT a má rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Nezobrazí však 262 000 barev, ale pouze 65 000 barev. Rozdíl však není pouhým okem v porovnání s předchozím modelem poznat. Displej nabízí kvalitní zobrazení a je dobře čitelný i na slunci.

Na plochu displeje si majitel může ukládat libovolné tapety. Zvolit lze mód náhodného zobrazení jedné ze všech tapet anebo si můžeme nastavit jako podklad také videosekvenci. Překvapení přináší tzv. pohyblivé pozadí. Nastavený obrázek se totiž rozpohybuje díky pohybovým senzorům až po zatřesení s telefonem. Jas hlavního displeje lze nastavit v pěti krocích.

Jestliže hlavní displej oproti předchůdci nedoznal výraznějších změn, tak vnější displej je zcela jiný. Samsung E570 má vnější podlouhlý vlevo natočený OLED displej s rozlišením 176 x 16 obrazových bodů. Vnější displej není oproti předchůdci plně barevný, zobrazit by měl pouze čtyři barvy. Většina informací je však vyvedena v modrém písmu na černém pozadí. Některé informace, jako například došlá zpráva, je indikována červenou ikonkou.

Vnější displej novinky zobrazuje pouze základní informace ve dvou řádcích. První řádek informuje o aktuálním čase, druhý ukazuje datum. Vzhledem k šířce vnějšího displeje se na něj pohodlně vejdou informace o příchozím hovoru a displej rovněž zobrazuje jméno nebo telefonní číslo odesílatele textové zprávy.

Za podstatnou výhodu považujeme možnost, kdy horní řádek displeje stále svítí. Pro rychlé zjištění stavu tak není nutné telefon otvírat anebo mačkat nějaká boční tlačítka.

Baterie - standardní výdrž

Nový dámský Samsung používá baterii typu Li-Ion s kapacitou 800 mAh. Podle údajů výrobce by měl telefon vydržet na příjmu až 250 hodin nebo by s ním mělo jít nepřetržitě telefonovat až šest hodin. Hodnoty jsou to vyšší než u předchůdce, v našem testu telefon ale vydržel přibližně stejnou dobu. Při malém vytížení necelých pět dní bez vypínání na noc. V průběhu testu výdrže jsme na telefonu neposlouchali hudbu ani jsme nevyužívali další pokročilé funkce telefonu, pouze jsme provedli několik hovorů o celkové délce přibližně 15 minut.

Ovládání - nic nového pod sluncem

Ovládání nového Samsungu se neliší od předchozího provedení. Hlavním ovládacím prvkem je čtyřsměrná navigační klávesa s potvrzováním uprostřed. K navigační klávese máme výtku. Navigační klávesa je příliš zapuštěná a s ostatními tlačítky tvoří téměř rovnou plochu. Zdvih klávesy není velký a poslepu se špatně nahmatá.

Všechny modely z nové řady LaFeur.

Ovládací prvky doplňují dvě tradiční kontextové klávesy, tlačítka pro příjem a ukončení hovoru a klávesa C určená pro mazání. Na pravém boku se nachází tlačítko pro aktivaci fotoaparátu, na levé straně pak najdeme dvojtlačítko pro regulaci hlasitosti.

Ačkoliv námi testovaný Samsung E570V je určen pro operátora Vodafone, nenajdeme v něm specifické pro operátora upravené menu, které je společné pro telefony různých značek. Testovaný telefon sice má přednastavenou pravou kontextovou klávesu pro službu Vodafone Live! a v menu najdeme ikonku pro tuto službu, grafika a uspořádání menu je však stejné jako u ostatních nových Samsungů.

Dámský Samsung E570 používá nové uživatelské prostředí, které nabízí zobrazení v černé nebo bílé barvě. Nám se více líbila bílá varianta uživatelského prostředí, která využívá barevné ikony. Je to pestřejší a také přehlednější.

Hlavní nabídka menu má zobrazení v matici 3 x 3 ikony. Zvolit lze i zobrazení hlavního menu v řádcích pouze s textovými popiskami. Další níže uložená menu jsou rovněž pouze textová řádková. Samsung E570 má šikovnou vlastnost, která ponechává aktivní naposledy použitý odkaz. Například pokud jste naposledy využili položku Hudba ve složce Správce souborů, po vyskočení na pohotovostní displej a návrat do složky bude aktivní právě tato položka a ne první položka (Obrázky).

Testovaný Samsung, stejně jako další nové modely výrobce, nabízí zrychlený pohyb v menu. Po najetí na konkrétní položku se totiž objeví malé okénko s položkami ukrytými pod ním. Na níže založené položky se dá dostat jednoduchým stiskem navigační klávesy vpravo.

V menu telefonu se lze pohybovat pomocí logicky přiřazených a viditelně očíslovaných klávesových zkratek. Jednotlivým stiskům navigační klávesy v pohotovostním stavu pak můžeme navolit specifické funkce. Telefon také nabízí funkci Moje menu, kterou lze přiřadit k jakémukoliv pohybu navigační klávesy v pohotovostním stavu. Funkce Moje menu slouží k rychlému přístupu k libovolným čtyřem položkám.

K psaní na alfanumerické klávesnici nemáme výhrady. Jednotlivé klávesy mají optimální zdvih s citelným domáčknutím, což zlepšuje kontakt s telefonem a umožňuje to také psaní poslepu. Klávesnice je kvalitně podsvícená.

Telefonování - 1000 kontaktů

Telefonní seznam testovaného Samsungu pojme 1000 kontaktů. K jednomu kontaktu nabízí přiřazení jména a příjmení, pěti telefonních čísel, jedné e-mailové adresy, obrázku, specifické vyzváněcí melodie (ta může být i ve formátu MP3) a poznámky. Adresu ani datum narození zadat nelze, pouze v rámci poznámky. Kontakty si následně může majitelka třídit do skupin volajících se specifickým obrázkem a vyzváněním.

V telefonním seznamu se vyhledává postupným zadáváním znaků. Šikovnou funkcí testovaného Samsungu je zobrazení kontaktu po zadání telefonního čísla. Stejně jako u ostatních Samsungů, které nejsou určené pro sítě třetí generace UMTS, chybí vyzváněcí profily. Reprodukce hlasu z reproduktoru se nám jevila jako bezproblémová. Mikrofon námi testovaného telefonu ale špatně zachycoval sykavky, což na druhé straně linky vytvářelo nepříjemný zvukový efekt. Samsung E570 pracuje ve třech pásmech GSM (900/1800/1900 MHz).

Zprávy - SOS zprávy mohou pomoci

Nový dámský Samsung podporuje pouze tradiční SMS zprávy a multimediální zprávy MMS. E-mailový klient chybí. Výrobce pravděpodobně soudí, že by jej většina zákaznic nevyužila. Editor textových zpráv odpočítává znaky z celkového počtu 1836 znaků a informuje o pořadí právě psané zprávy. Se slovníkem T9 píše testovaný Samsung bez diakritiky. Paměť telefonu pojme 200 zpráv.

Editor multimediálních zpráv MMS nabízí přehledné uspořádání. Do jednotlivých kolonek se po potvrzení vkládají jednotlivé údaje. Přímo z editoru lze pořizovat fotografie, videa i zvukové záznamy. Paměť na MMS zprávy má kapacitu 3072 KB.

Samsung E570 nabízí také funkci SOS zpráva, která umožňuje v případě nouze odeslat na přednastavená telefonní čísla (až pět příjemců) připravenou zprávu. Stačí čtyřikrát zmáčknout tlačítko hlasitosti. Nastavit lze několikanásobné odeslání v sekvenci třikrát nebo pětkrát za sebou. Pokud vám příjemce SOS zprávy nazpátek zavolá, hovor se automaticky přijme.

Další funkce - krokoměr, MP3 přehrávač a EDGE

Oproti předchozímu modelu E530 nabízí novinka podporu pro paměťové karty, a tak není problém telefon používat jako plnohodnotný MP3 přehrávač. Zásadním nedostatek však je nemožnost přehrávání hudby na pozadí. Hudbu lze samozřejmě poslouchat i se zavřeným telefonem. Jenže v zavřeném stavu pak jde pouze regulovat hlasitost, přeskakovat skladby nikoliv. Vnější displej zobrazuje název právě hrané skladby. Hudbu není možné poslouchat přes stereofonní Bluetooth sluchátka. K dispozici je i Offline mód, který vypne telefonní modul.

Nové dámské véčko nabízí několik netradičních funkcí, které by měly využít právě ženy. Jednou z nich je krokoměr, který po zadání výšky a váhy uživatelky dokáže spočítat spálené kalorie a ušlou vzdálenost v km. K dispozici je i upozornění na překročení zadaného počtu kroků, ušlých kilometrů nebo spálených kalorií. Aplikace umožňuje také přehledné týdenní zobrazení a funguje i na pozadí.

Další funkce telefonu dokáže z různých zadaných parametrů vybrat správnou vůni parfému. Nechybí také kondiciogram, výpočet nadváhy, kalendář spálených kalorií, menstruační kalendář a nákupní seznam s možností konkrétní položku vyfotografovat a zadat její cenu.

Další funkce jsou již tradiční a tak v telefonu najdeme hlasový záznamník, světový čas (ten umožňuje zobrazení dvou časů v pohotovostním stavu), budík, kalkulačku, převodník měn a fyzikálních veličin, časovač, stopky a poznámkový blok. Nechybí také přehledný kalendář s měsíčním, týdenním a denním zobrazením. Telefon podporuje Javu MIDP 2.0 a najdeme v něm tři hry. Jelikož jsme měli k dispozici verzi telefonu určenou pro operátora Vodafone, jsou v telefonu pouze dema Java her.

Vestavěná paměť telefonu má oproti předchůdci kapacitu pouze 23,5 MB, ale jak jsme již psali, lze ji rozšířit pomocí paměťových karet. Paměťové karty mají formát microSD a vkládají se zboku telefonu. Přístroj tak není nutné při výměně vypínat. K počítači je možné telefon připojit přes Bluetooth 1.2 nebo pomocí datového kabelu (USB 1.2). Na rozdíl od předchůdce nabízí nové véčko datové přenosy EDGE třídy 10. Ty lze spolu s datovými přenosy GPRS třídy 10 využít pro vestavěný wapový prohlížeč 2.0.

Fotoaparát - vyšší rozlišení

Samsung E570 dostal do vínku oproti předchozímu modelu nepatrně lepší fotoaparát. Fotoaparát modelu E530 měl rozlišení jeden megapixel, novinka nabízí rozlišení 1,3 megapixelu. Telefon nabízí různá nastavení včetně efektů a rámečku. Nechybí samospoušť a možnost vypnutí zvukového efektu spouště. Se zavřeným telefonem nelze pořizovat autoportréty, chybí totiž zrcátko. Oproti předchůdci postrádá novinka blesk.

Kvalita pořízených snímků je na standardní úrovni bez výraznějších zkreslení v rozích a s věrným podáním barev. Telefon nabízí i možnost pořizovat videa v maximálním rozlišení 176 x 144 obrazových bodů. Videa lze nahrávat se zvukem a nabízí se stejná nastavení jako u fotoaparátu.

Sečteno podtrženo