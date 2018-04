Dámy a pánové, pokud někumu z vás poslední dobou chyběly texty Patricka Zandla, dnes se jich nabažíte dle libosti.Je obdivuhodné, jak někteří z nás jsou schopni zvládnout sto věcí dohromady. Patrick přesně tímhle způsobem zvládá své firemní i redaktorské povinnosti. Klobouk dolů! Rád bych to uměl stejně jako on. Pokud byste jej náhodou potkali, neříkejte mu, co o něm píšu.Pravděpodobně by se cítil dotčen. Svou nelibost by vysvětloval tím, že tohle by přeci dělal každý...