Dámy a pánové, Invex, to je síla. Sice ne taková jako před pár lety, ale stále připomíná Babylón. Podařilo se nám dohodnout zápůjčení několika nových telefonů, s nimiž vás seznámíme v příštím týdnu. Byli jsme svědky dohadování operátorů o to, zda jsou první, či zda jsou první. Telecom má gigantický stánek, který občas funguje jako tribuna pro ty, kteří se chtějí dívat na show Eurotelu a Paegasu. Oskar zůstal u svého dosavadního image a prezentuje se jako domácká a příjemná společnost. Zkrátka, je na co se dívat.