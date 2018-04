Džíny nabijí iPhone. Ale je to hodně drahý módní špás

U dámských přiléhavých kalhot je celkem běžné, že větší telefon se do kapsy prostě nevejde. Speciálně navržený model vymysleli návrháři značky Joe’s. Ten počítá s nošením telefonu až do velikosti iPhonu 6, ale zároveň také dokáže i telefon za chůze nabíjet. A to díky skryté kapse, do které se zasune malá záložní baterie. Tu pak můžete kabelem za chůze propojit s vašim iPhonem a pohodlně jej nabíjet. Edice kalhot se jmenuje „#Hello“.

Prodejce neuvádí technické parametry této baterie, ale tvrdí, že iPhony páté generace nabije až na 85 % kapacity, model iPhone 6 na 70 %. Z toho usuzujeme, že baterie má kapacitu menší než 2 000 mAh. Vzhledem k jejím rozměrům, které činí 9,5 × 5,8 × 0,5 cm, se tak malé kapacitě příliš nedivíme, ale přesto podle nás mohl výrobce investovat do modelu, který by nabil telefon úplně.

Cena těchto kalhot je poměrně vysoká. Výrobce za ně chce 189 dolarů, tedy v přepočtu asi 4 600 korun. Joe’s patří mezi dražší značky, za podobné ceny prodává všechny své modely dámských kalhot, ale jak je v USA obvyklé, ve výprodejích a outletech je pořídíte i za pětinu původní ceny. Musíme navíc také připomenout fakt, že jde o cenu bez záložní baterie, kterou je potřeba koupit samostatně za 49 dolarů, tedy dalších 1 200 korun navíc. Pokud máte i za takovou cenu o tyto speciální džíny zájem, budou dostupné v e-shopu výrobce v polovině srpna.

Dámy, které používají telefony s jiným operačním systémem než je iOS, potažmo takový, který má microUSB konektor, musíme zklamat. Baterie totiž bude mít jen konektor Lightning, který používají pouze iPhony. Na druhou stranu ale jeho připojovací konektor k baterii má standardní microUSB, takže sehnat podobný kabel s microUSB koncovkou neměl být velký problém.

Jiné, celkem elegantní řešení jak nabíjet telefon za chůze, je například speciální pásek s baterií s názvem XOO. Nejenže má větší kapacitu než powerbanka v džínách edice „#Hello“ a umí nabíjet jak zařízení s Lightning konektorem, tak s klasickým microUSB, ale ještě je navíc o dost levnější (více zde).