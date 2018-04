Dámská jízda v barvě fialek - Sony Ericsson Z300i

Doménou Sony Ericssonu jsou klasicky koncipované telefony, které obvykle oslovují pánskou část mobilních uživatelů skvělou výbavou. Levné telefony nebo véčka nejsou u švédsko-japonského výrobce prioritou a na jejich vzhledu to bývá znát.

Výjimkou bylo jen 3G véčko Z800i, se kterým sklidil Sony Ericsson docela velký úspěch. Nyní se proslýchá, že jeho výroba končí a začíná se pomalu pracovat na jeho nástupci. Dnes si představíme telefon z opačné části startovního pole. Model Z300i se jasně zaměřuje na ženy a více než jeho výbava zaujme sada kamínků, které si můžete na telefon nalepit a doladit tak estetický dojem k dokonalosti. Startovní cena na hranici 3500 korun přitom není vůbec přehnaná.



Véčka u Sony Ericssonu: Z300i, Z520i a staré modely Z200 a Z1010

Vzhled

Sony Ericsson Z300i patří mezi velmi kompaktní véčka. Není to takový oblázek jako některé modely Samsungu, ale s rozměry 85 × 45 × 23 milimetrů a hmotností 91 gramů působí přesto velmi roztomile. Neobvyklým prvkem jsou u této kategorie mobilních telefonů výměnné kryty. U nás bude v prodeji netradiční fialová varianta.

Troufneme si tvrdit, že největší lákadlo tohoto modelu se ukrývá na malé kartičce. Několik desítek barevných samolepících kamínků vám umožní vykouzlit na krytech netradiční vzory. Zejména mladším slečnám se tento způsob personalizace opravdu líbí. Jeden kamínek se nám podařilo již během testování sedřít, ale ostatní zatím drží jako přibité.

Velmi působivý je také oválný černobílý displej, na kterém se standardně zobrazují ručičkové hodiny a zmeškané události. Pomocí bočního tlačítka na regulaci hlasitosti lze přepnout i na hodiny digitální. Na displej se pak vejdou ukazatele stavu baterie i signálu. Použitá Li-ion baterie slibuje až šest hodin hovoru nebo 10 dnů v pohotovostním režimu.

Ačkoliv telefon leží na stole v drtivé většině případů zavřený, přesto působí divně, když se po rozevření překotí. Nemůžeme se tak ubránit dojmu, že tesař tentokrát nechal někde díru. Vnitřek telefonu už se také zdá ve srovnání s exteriérem docela nudný. Šedý plast se ani nepokouší napodobovat kov.

Pasivní displej nijak neohromí rozlišením 128 × 128 obrazových bodů při rozměrech 28 × 28 milimetrů. Výrobce někde ušetřit musel, a tak se nezbývá než smířit s hrubou kresbou, která je patrná zejména na kostrbatých ikonkách. Při pohybu v menu se za kurzorem také objevují charakteristické duchy, což je charakteristické pro pasivní technologie.

Menu a ovládání

Klávesnici považujeme za dobrou. Snad jen žluté podsvícení už není zrovna "in" a ve funkční části klávesnice navíc podsvícení zcela chybí. Na rozdíl od kontextových kláves - známých z vyšších modelů - se Z300i ovládá jen potvrzovacím tlačítkem a velmi intuitivní kombinací Yes a No. Nabídka se vyvolává stiskem speciálního menu tlačítka vlevo dole od navigační klávesy, ale při běžném užívání se bez ní obejdete.

Díky jednoduchému ovládání bylo zbytečné vyhrazovat ve spodu displeje jeden pruh pro popis funkčních tlačítek. Hlavní menu má podobu matice 3 × 3. U základních modelů je to až dost. Výrobce z nedostatku funkcí dokonce vyhradil trochu úsměvně speciální ikonu pro nastavení rychlé volby na kurzorové tlačítko.

Telefonování

Telefonní seznam má jednoduchou strukturu. Paměť telefonu a SIM karty zobrazuje zároveň. Můžete si vybrat, kterou z nich bude nabízet při přidávání kontaktu. Ke jménu lze přiřadit jen jedno číslo, speciální vyzvánění a také fotografii, i když Z300i nemá fotoaparát. Trochu jako náhodný kolemjdoucí se v menu objevil i izolovaný seznam na e-mailové adresy.





V této cenové kategorii překvapí možnost nadefinovat libovolné množství skupin volajících a také filtrovat příchozí hovory v různých vyzváněcích profilech. Nemůžeme bohužel odpustit prohledávání seznamu jen na základě prvního zadaného písmene. Letitý problém se u nových modelů podařilo Sony Ericssonu odstranit, ale tady se nepříjemný prvek opět vynořil.

Zprávy

Zprávy se píší docela dobře. Přítomnost MMS je vzhledem k absenci fotoaparátu spíše symbolická. Již tradičně u této značky kritizujeme drobný font, který bude trápit uživatele s horším zrakem. Editor zpráv také plýtvá místem a na displej se tak vejdou jen čtyři řádky. Naopak oceňujeme možnost vypnout diakritiku při psaní pomocí slovníku T9. Paměť na 50 textovek nemusí některým vášnivým pisatelkám SMS stačit. Chybí nám také archív, kam uložit důležité zprávy a ochránit je tak před nechtěným smazáním.

Mezi dalšími funkcemi bychom neměli opomenout kalendář a dvojici budíku, z nichž jeden je opakovaný. V menu najdete také WAP ve verzi 1.2.1 a telefon si rozumí i s Javou 2.0 s podporou Micro3D. Trojice her - karetní Black Deal, Minigolf a Honey Cave trochu trpí horším displejem. Postavičky pronásledují duchové a pohyb není příliš plynulý.

Proč ho koupit? kompaktní design

netradiční barva

kamínky

snadné ovládání Proč ho nekoupit? pomalé prohledávání seznamu

špatný displej Kdy? březen 2006 Za kolik? 3 500 Kč včetně DPH

Sečteno a podtrženo

Kamínkový Sony Ericsson K300i docela zapůsobil, i když jeho největší lákadlo nemá se světem mobilních technologií příliš společného. Chválíme kompaktní design a netradiční barvy. V kategorii véček do třech a půl tisíc, která mají i externí displej, u nás navíc není konkurence zas tak velká.

Z drobných nedostatků bychom odpustili vše kromě prohledávání seznamu jen podle prvního písmene. Menu není při prohledávání seznamu nejsvižnější a proklikat se deseti Nováky není zrovna uživatelsky příjemné.