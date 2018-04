Dalším českým mobilním operátorem chce být Euphony

Na českém trhu se objevil nový operátor Euphony, který chce nabízet v průměru o 30 procent levnější volání z pevných linek a připojení k internetu přes ADSL, než je obvyklé. Od podzimu chce nabídnout i volání přes mobilní telefony a v budoucnu i dodávky elektřiny, plynu a finančních služeb. Firma to dnes uvedla v tiskové zprávě.

Společnost nebuduje vlastní technickou infrastrukturu, ale nakupuje volné kapacity u tradičních operátorů. Partnerem v ČR je společnost GTS Novera. Euphony nabízí služby prostřednictvím tzv. pevné předvolby operátora. Zákazník si tak musí nastálo na ústředně nastavit směrování hovorů do sítě Euphony. I v případě mobilních služeb by operátor Euphony neměl vlastní síť, ale nakoupil by kapacitu sítě některého ze současných operátorů. Euphony by tak byl virtuálním operátorem.

Podle internetových stránek firma nabízí volání na pevné linky po ČR za 1,25 Kč za minutu ve špičce a za 70 haléřů mimo špičku. Dominantní Telefónica O2 ve svém programu Standard nabízí volání za 1,58, respektive 0,75 Kč. Na mobilní telefony do sítí O2, Vodafone a T-Mobile zaplatí zákazník Euphony 4,75 Kč ve špičce i mimo ni.

Společnost Euphony zahájila činnost ve Velké Británii v roce 1998 po liberalizaci telekomunikačního trhu. V roce 2006 měla společnost 900.000 zákazníků a tržby 103 milionů liber, tedy 4,3 miliardy Kč. V České republice má Euphony 29.000 zákazníků, které získala na začátku tohoto roku převzetím alternativního operátora Option One. Pod jeho jménem najdeme v této chvíli na internetu nabídku Option One. Web pod svým jménem zatím pouze avizuje vstup na trh.

Své služby nabízí Euphony prostřednictvím obchodních zástupců, které odměňuje podle počtu získaných zákazníků a provolaných minut. Firma, která nyní působí v osmi zemích, chce ČR využít k expanzi do dalších východoevropských států. V nejbližší době hodlá vstoupit na slovenský trh. Českou pobočku vede bývalý ředitel SPT Telecomu Jiří Makovec.