Další z velkých met českého trhu mobilních telefonů byla zdolána. Podle posledních údajů je již v České republice více než pět miliónů uživatelů, což představuje padesátiprocentní penetraci. Ano, každý druhý člověk již vlastní mobil, alespoň by tomu tak bylo, kdyby každý vlastnil pouze jednu SIM kartu. Ve skutečnosti se tedy najde více než padesát lidí ze sta, kteří mobil nepoužívají, ale tím si přeci operátoři nenechají kazit radost. Sázky na to, kdy bude pokořena hranice šesti miliónů, se jistě začnou přijímat již brzo. Na Mobil.cz vás to čeká příští týden v pondělí – anketu naleznete na hlavní stránce.