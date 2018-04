Další vysouvák od Samsungu. Elegantní model J610

Nový vysouvací Samsung patří do nové řady J, která zahrnuje levnější stylové modely. Patří do ni již prodávaný model J600. Na tento model by novinka J610 měla přímo navazovat. Detaily výbavy nejsou známy, pouze už víme, že Samsung J610 dostane fotoaparát s vyšším rozlišením dva megapixely.

Lepší bude i displej, který místo rozlišení 128 x 160 obrazových bodů nabídne minimálně rozlišení 176 x 220 obrazových bodů. Chybět nebude hudební přehrávač a Bluetooth. Samsung J610 se začne prodávat do konce letošního roku, jeho cena je prozatím neznámá.