Další výrobce mobilů v krizi - tentokrát Sewon

Menší jihokorejský výrobce mobilních telefonů Sewon Telecom (obchodní značka Sewon) je na prodej. Společnosti, která ještě v roce 2001 vydělala podle TelecomsKorea 9,5 miliardy Wonů (přes 200 milionů korun) se v posledních letech přestalo dařit. Přestože se Sewon snažil uspět na čínském trhu, prodělával velké částky a v loňském roce přešel pod nucenou správu a následně byla zahájena mohutná restrukturalizace.

Nabídky na převzetí očekává do začátku června, během léta by se o novém majiteli mělo rozhodnout. Sewon doufá, že jej nepřevezme některý rizikový investiční fond, ale jiný výrobce mobilů nebo jiná společnost z oboru. Doufá v zachování výroby mobilů pod svojí značkou. Sewon nebyl tak neznámý, jak by se nám mohlo zdát. Ještě předloni vystavoval na všech evropských veletrzích, většinou na společném stánku se společností Maxon. Loni však již na CeBITu chyběl.