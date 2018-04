Další výrazné slevy Palm počítačů !

Nedávné snížení cen firmou HandSpring se dotklo takřka všech Visorů s výjimkou jednoho z nich - barevného Visoru Prism. Ten zůstal na ceně $399, a to až do včerejšího dne, kdy Handspring přistoupil k redukci ceny i u tohoto svého prestižního modelu. Visor Prism od včerejška koupíte za $299, to je o celých $100 levněji, než dosud ! Připomeňme, že Prism se původně prodával za $449, v červnu Handspring snížil jeho cenu na $399.

Visor Prism se tak stal nejlevnějším barevným PalmOS počítačem, když cenově "předstihl" i výprodejový Palm IIIc. Povzbudily se tak rovněž spekulace o brzkém příchodu nástupce Prismu, o němž se šuškalo již na konci srpna.

Visor Prism se u nás dosud prodával za cenu cca 19,5 tis.Kč bez DPH, redukce cen by mohla jeho cenu srazit asi na 14,5 tis.Kč.

K cenové redukci přistoupila i firma HandEra, jejíč černobílý počítač HandEra 330 dosud čněl dost vysoko nad ostatními černobílými Palmy. Je to zřejmý důsledek nedávného sníženy ceny Visorů i černobílého Palmu m500.

Počítač HandEra lze nyní zakoupit za $299,99, v kombinaci s 16MB CF kartou za $309,99, což je velmi slušná nabídka. Cena dalšího modelu firmy TRGrpo zůstala na hranici $249,99 (tento počítač byl zlevněn o $50 v dubnu). Původní cena HandEry 330 byla do včerejška $349,99, sleva je tedy $50 !

V našich podmínkách by mohlo dojít k redukci ceny z nynějších cca 15,5 tis.Kč bez DPH na asi 13,0-13,5 tis.Kč.