Další verze Symbianu se budou jmenovat Carla a Donna. Počkáme si na ně

Po rychlém vývoji ze Symbian^3 na verzi Anna a následně Belle přijde větší mezera. Podle informací, které Nokia zveřejnila na svém Developer Day v Mexiku, přijde další generace symbianu s názvem Carla až někdy koncem roku 2012 nebo počátkem roku 2013.

Carla bude určena výhradně pro modely s gigahertzovým procesorem nebo silnějším. To znamená, že prakticky všechny modely s verzí Anna nedosáhnou na verzi Carla. Výjimkou je levný model 500, který má gigahertzový procesor. Ze současných modelů se aktualizace bude vztahovat ještě například na typy 700 a 701.

Další verze tradičního operačního systému ponese označení Donna. Podle všeho se jí nedočkáme dříve než koncem roku 2013, spíše počátkem roku 2014. Zajímavostí verze Donna je fakt, že bude určena výhradně pro dvoujádrové modely se symbianem. Žádný takový přitom zatím na trhu není, což znamená jediné: nejpozději do tří let se dočkáme dvoujádrového symbianového telefonu, pravděpodobně to ale bude dříve.

Informace také odhalují zajímavé souvislosti. Vzhledem k určení nových verzí symbianu a vzhledem k tomu, že systém má být určen pro levnější modely značky Nokia, zní oznámení o verzi Donna určené pro dvoujádrové procesory velmi zajímavě. Nokia tím pádem počítá s tím, že dvoujádrové procesory budou někdy koncem roku 2013 natolik levné, že budou vhodné i pro vcelku levné smartphony, tedy řekněme přístroje s cenou někde okolo čtyř tisíc korun.

Připomeňme, že Nokia plánuje vyřadit Symbian ze své nabídky během roku 2016. Po verzi Donna tedy zbývá mezera ještě na jednu generaci systému, jejíž označení bude začínat na E.

Někteří odborníci začínají hovořit o tom, že by Nokia mohla svou strategii s ukončením života symbianu přehodnotit. Aktuální modely se symbianem Belle, které si na nic nehrají, se totiž dočkaly až překvapivě vřelého přijetí jak mezi odbornou veřejností, tak mezi zákazníky. A pokud bude Symbian i za pět let fungovat stejně dobře, nebude mnoho důvodů se ho zbavovat.