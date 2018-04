Další tři mobily s fotoaparátem

Určitě není žádnou novinkou, že mobilní telefony z východu - Koreje a Japonska - jsou v mnoha směrech o krok dál před konkurencí z Evropy. Telefony Casio A3012CA, LG Electronic LG-KH 5000 a telefon Samsung SCH-X590 mají spoustu užitečných funkcí, dokáží pořizovat fotografie v několika kvalitách zobrazení, mají možnost nastavení fotografických clon a také dokáží určit polohu díky GPS lokalizátoru. Bohužel, tou nejsmutnější zprávou pro vás je, že tři telefony, které v článku uvádíme, se na evropský trh nedostanou, budou totiž v prodeji pouze v Asii. A to proto, že jsou určeny jen pro síť CDMA.

Casio

Společnost Casio je po celém světě známá především výrobou hodinek, diářů či organizérů. Že se firma začala zabývat výrobou mobilních telefonů, ví už málokdo. Casio se tím, že představila mobil s fotoaparátem a GPS, snaží vystoupit ze své domény ve výrobě hodinek, diářů a organizérů. Na výstavě Business Show 2002, která se konala v březnu 2002 v japonském hlavním městě Tokiu, představil tamější mobilní operátor AU nový high-end mobilní telefon, véčko z dílny Casio, které nese označení A3012CA.

Přístroj má v sobě zabudovaný fotoaparát, který se nachází na zadní straně krytu displeje. Fotoaparát CMOS má rozlišení 350 000 pixelů a nafotografované snímky se zobrazují na TFT displeji s rozlišením 132 × 176 bodů a dají se uložit do interní paměti telefonu, která je o velikosti 12,8 MB, ve formátu JPEG, přičemž každá fotografie může být uložena v rozlišení 640 × 800 pixelů.

Telefon má v sobě integrovanou lokalizační technologii GPS (Global Positioning System). Ta si při vytvoření snímku zapamatuje, odkud byla fotografie pořízena, a k nasnímanému obrázku přiloží malou mapku. Toho můžete využít při posílání fotografie e-mailem nebo technologií MMS (Multimedia Messaging Service) jako zprávu svému známému například z dovolené.

Přístroj umí přehrávat zvukové soubory MP3 nebo klipy ve formátu MPEG-4, které se dají následně uložit na již zmiňovanou 12,8 MB paměť. Vyzváněcí melodie má tento přístroj polyfonní se čtyřiceti akordy, což umožňuje opravdu úctyhodný hudební zážitek. Ale pokud ani to nestačí, můžete jako vyzváněcí melodii použít sekvenci ze zvukového souboru MP3. Nové Casio má i Wap ve verzi 2.0, podporuje jazyk Java a dokáže přenášet data rychlostí 153,6 kbps.

Telefon váží 106 g a rozměry má 94 × 48 × 25 mm. Výdrž baterie je při telefonování 140 minut a její pohotovostní doba je 230 hodin.

LG Electronic

Korejská firma LG Electronic má v nabídce také high-end mobil, véčko s označením LG-KH5000, který má barevný displej a zabudovaný fotoaparát. Zajímavým detailem je, že barevný TFT LCD displej s úhlopříčkou o velikosti 2,2 palce (5,58 cm) je uložen na otočném kloubu a dokáže se pohybovat v rozmezí 270 stupňů - to je podobné jako u dnešních videokamer. Firma LG Electronic zvolila takové uložení proto, že na zadní straně krytu displeje je zabudovaný malý fotoaparát, kterému toto kloubové uložení dovoluje pořizovat fotografie z nejrůznějších míst a úhlů s rozlišením až 110 000 pixelů. Fotografovat můžete ve třech různých kvalitách: 80 × 72, 176 × 144 a 352 × 288 pixelů. Pořízené fotografie lze následně odeslat jako přílohu e-mailu nebo jako zprávu MMS (Multimedia Messaging Service). Telefon umí odesílat nebo přijímat zprávy v korejštině dlouhé až 500 znaků, to díky technologii LMS (Location and Monitoring Service), která je v přístroji implementována. KH5000 také skvěle ovládá čtyřicetihlasé polyfonní vyzvánění.

Technologii VOD (Video On Demand), tedy technologii, která dokáže plynule přehrávat streamové video přímo na displeji telefon skvěle zvládá; svědčí o tom i přenosová rychlost při stahování videa, která je 2,4 MB za sekundu.

Samsung

Dalším telefonem s funkcemi srovnatelnými s přístrojem od firmy LG Electronic je high-end mobil od firmy Samsung s označením SCH-X590. Je to vlastně klasické véčko, které také má barevný displej a fotoaparát. Fotoaparát je umístěn přímo na kloubovém spojení mezi klávesnicí a displejem, dokáže se pohybovat v rozmezí 180 stupňů, má čtyřnásobný zoom, možnost nastavení dvaceti různých clon a umí pořizovat snímky v rozlišení 300 000 pixelů.

Vyfotografované obrázky se ukládají do paměti, která má kapacitu pro 100 fotografií. Ty se dají kdykoli prohlížet na multifunkčním TFT LCD displeji (může jich být zobrazeno až šest najednou) a lze je odeslat jako přílohu e-mailem nebo jako zprávu technologií MMS (Multimedia Messaging Service) či je použít jen jako pozadí na displeje.

SCH-X590 je (stejně jako předchozí dva telefony) vybaven 40-akordovým polyfonním vyzváněním, které postupně získává ve světě oblibu.

Přístroj měří 90,5 × 47,5 × 23,5 mm a váží 103,7 g se standardní (900 mAh) baterií, 99 g pak váží s malou (700 mAh) baterií. Se standardní baterií můžete hovořit 150 minut a v pohotovostním režimu baterie vydrží 70-210 hodin. Malá baterie vydrží 90 minut při telefonování a 50-150 hodin v pohotovostním režimu.