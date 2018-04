Další titanový Benq v prodeji

Začátkem listopadu zahájil Benq prodej nového modelu s označením M775C. Jedná se o osmý původní model Benqu, který byl dříve znám pod značkou Acer a je i tradičním dodavatelem telefonů pro Motorolu. Model M775C má barevný displej a je zajímavý krytem s titanové slitiny. Není to první model Benqu s titanovým krytem. Tím byl již před rokem model M770GT, o kterém jsme vás informovali v tomto článku. Výbava novinky by měla odpovídat výbavě modelu M770GT. U nás se asi telefonů Benq nedočkáme, vyjma modelů vyráběných pro Motorolu (T190/191). Na některých evropských trzích (Itálie) se ale nový Benq asi prodávat bude. Cena telefonu by se měla pohybovat v přepočtu okolo 6 700 Kč, což je přijatelná suma.