Příští telefon Apple bude iPhone 7. Ten větší pozná intenzitu stisku

S novými spekulacemi okolo iPhonů se v posledních týdnech roztrhl pytel. V minulých dnech se k tématu vyjádřil analytik Ming-Chi Kuo, který bývá se zákulisním děním v Cupertinu často velmi dobře seznámen a jeho předpovědi se již mnohokrát potvrdily.

V těch nejnovějších Kuo předpokládá, že Apple letos uvede novou generaci ve stejném složením jako loni v září. Základní iPhone se 4,7palcovým displejem tak doplní druhá generace phabletu s úhlopříčkou 5,5 palce.

Čtyřpalcový model? Nejdřív ano, pak ne a poté ano. Teď opět ne

Zajímavý je předpoklad, že by nová řada měla dostat označení 7, a to kvůli velkému skoku ve výbavě. Většina spekulací přitom dosud předpokládala, že Apple zůstane věrný filozofii značení po sobě jdoucích generací a letos na podzim tak bude představen iPhone 6s a 6s Plus. Uvedení menšího a levnějšího modelu, jež by byl vybaven čipsetem Apple A8 a čtyřpalcovým displejem, Kuo neočekává. Prvotní spekulace (více zde) již dříve odmítly informace serveru Wall Street Journal (více zde).

V čem se naopak předpoklady shodují, je nasazení technologie Force Touch. Ta není pro uživatele produktů s logem jablka neznámým pojmem, výrobce ji použil nejen u nejnovějšího MacBooku, ale i u hodinek Watch.

Zpočátku se předpokládalo, že displej příštího iPhonu s pomocí této vymoženosti přímo rozpozná sílu dotyku a podle toho na pokyn uživatele zareaguje (více se dočtete zde). Kuo říká, že displej telefonu bude fungovat jinak než touchpad nového MacBooku, který je schopen rozpoznat právě intenzitu stisku.

Mluví o jakési nepřímé detekci tlaku dotyku z místa a velikosti plošky, kterou se prst panelu dotkne. To by mohlo znamenat, že by se v uživatelském rozhraní systému mohlo pracovat třeba s různě velkými ikonami, možná přibudou widgety.

Podle tchajwanského serveru Economic Daily News by snímač pro nové panely iPhonů zajišťovala společnost TPK, jež je dodává i pro displeje očekávaných hodinek vybavené stejnou technologií.

ForceTouch pouze pro větší z příštích iPhonů?

Ačkoli se dříve ForceTouch skloňovala s oběma příštími iPhony, aktuálně je spojována pouze s modelem 6s Plus (7 Plus), základní model by tak mohl být o tuto novinku ochuzen.

Takový krok by se však příliš neslučoval s filozofií Applu. Model 6 Plus má oproti „šestce“ krom většího displeje s vyšším rozlišením vlastně jen optickou stabilizaci fotoaparátu. Tedy sice užitečnou, ale nijak zásadní věc.

Technologie ForceTouch, jež by přinesla nový rozměr ovládání, by naopak důležitým prvkem výbavy nesporně byla a základní menší model by byl rázem vnímán jako horší. Nůžky mezi oběma přístroji by se tak více rozevřely. Verze 6s (7) by tak najednou nebyla jen tou kompaktnější, ale i tou hůře vybavenou. Sami se proto spíše přikláníme k variantě, že ForceTouch dostanou obě velikostní verze příštího iPhonu.

Jmenovaný tchajwanský deník zmiňuje také cenové relace snímače ForceTouch. V případě hodinek Watch Apple prý firmě TPK platí za snímač pro jednotlivý panel přibližně čtyři až pět dolarů (100 až 125 korun). iPhone 6s Plus (7 Plus) ovšem bude mít značně větší displej než hodinky (5,5 vs. 1,5 a 1,65 palce), čemuž má odpovídat také cena mezi 13 až 14 dolary (325 až 350 Kč).

Aktuální generace iPhonu (6/6 Plus) byla představena loni 19. září a hned v následujícím posledním kvartálu roku výrobce prodal rekordních více než 74 milionů iPhonů (více v dřívějším článku). Zájem o novinky je tak navzdory standardně vysoké ceně enormní. Základní 16GB verze se v Česku začala prodávat za 18 390 tisíc korun, začátkem března ale Apple reagoval na vůči dolaru slábnoucí tuzemskou měnu a ceny skokově zvýšil přibližně o 15 procent (více čtěte zde).