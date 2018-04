Další tajemství HandEry 330 - jak to funguje?

240x320 displej - jak to bude fungovat ?

320x320 dvojitý pixel Clie N700C je celkem dobře pochopitelný. Jak ale bude vyšší rozlišení fungovat v HandEra 330?

Především zde budou aplikace, které budou "HandEra kompatibilní". Může to být třeba přibalený Quickoffice 5.1, oznámené další programy (WordSmith, QuickBudget a další), které se přizpůsobí velikosti 240x320 pixelů a dokáží řádně využít celé obrazovky. Těchto programů bude asi přibývat, záleží na úspěchu prodeje HandEry a na tom, jestli jejich rozlišení převezmou další výrobci.

Programy, které nejsou zvláště upravené na obrazovku HE330 (to jsou vlastně skoro všechny dosavadní PalmOS programy), půjdou na počítači zobrazit v několika variantách:

- první možností je "zdvojení" pixelů - každý pixel bude ale odpovídat 1.5 pixelu HE330, neboť šířka obrazovky je 240 pixelů, místo dosavadních 160. Je odhad, že 95 % takovýchto konverzí dopadne "dobře" - tzn. že výsledek nebude zdeformován, či nečitelný, zbytek bude třeba zobrazit další variantou:

- další možností je zobrazení aplikace v menším okně v "originálním" rozlišení 160x160, variantně uprostřed displeje nebo v levém horním rohu. Protože pixely u HandEra jsou rozměrově menší než u ostatních Palmů, tak tato varianta dá celkově menší zobrazení než stejný program na ostatních Palmech.

Další poznatek je ten, že zvýšené rozlišení mírně zpomalí vykreslování obrazovky. To se ale dotkne spíš hráčů, a ti už dávno pošilhávají především po barevných strojích. HandEra je svými schopnostmi koncipována pro "serióznější" využití...

Dva rozšiřující sloty

HandEra ná dva sloty - CF a SD. Původní úmysl byl ten, že v jednom z nich má uživatel vloženu paměťovou kartu (ideálně SD) a v druhém některou z dalších periferií. HandEra plánuje, že obě karty budou moci v počítači pracovat současně.

Volba baterií

Alternativou při výběru baterií (AAA, či Li-Ion) potírá nová HandEra nevýhody obou variant. Čtyři AAA baterie by měly navíc dát počítači pořádnou výdrž! Na druhou stranu baterie i prostor na ně zvyšují váhu i rozměry modelu.

A co barva ?

Jednou z nejčastějších otázek ohledně nového modelu jsou dotazy na barevný displej. HandEra dal v této verzi prostě přednost většímu rozlišení. Barvu zatím HandEra nemá proto, že by barevný displej s takovýmto rozlišením neúměrně zkracoval životnost baterií, ale zejména by se model dostal do jiné cenové kategorie (barevné modely m505/Prim stojí $450, to znamená o $100 víc).

Chybí USB!

Narozdíl od nových palmů jiných výrobců nemá HadEra 330 USB rozhranní. Toto rozhodnutí respektoval cílový zákaznický segment (firemní klientelu), kde dosud běží množství počítačů bez USB podpory - například s Win95. Navíc by USB konektor "zlikvidoval" obrovskou výhodu HandEra - a tou je zpětná kompatibilita příslušenství. Kdo jste v minulosti nákladně investovali do modemu, externí klávesnice či SnapOn, dáte mi určitě za pravdu, že ignorování této kompatibility konkurencí občas způsobuje neskutečné obtíže při upgradu počítače!

Další fonty a vysoká rychlost

Přikládám dva obrázky, na jednom je dokládána existence dalších fontů, z druhé vyplývá rychlost počítače HandEra - oba obrázky jsou neověřené, otištěné z Palmstation.com.