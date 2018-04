Další stylový Walkman do party. Recenze Sony Ericsson Zylo

Sony Ericsson Zylo za cenu lehce pod čtyři tisíce v některých ohledech pyšně nabízí funkční výbavu přístrojů o polovinu levnějších. Opět navíc místo 3,5mm jacku a microUSB konektoru nabídne pouze vlastní FastPort. Přetrvávají rovněž nejrůznější chyby v uživatelském prostředí. Novinkou je naopak podpora přehrávání hudby v bezztrátovém formátu FLAC. Je to rozhodně pohledný přístroj a má nadprůměrnou výdrž na baterie.

Potěší i podpora sítí třetí generace včetně HSDPA, relativně rozměrný displej a vnitřní paměť zařízení točící se okolo hodnoty 250 MB. Ovšem v konkurenci nejrůznějších stylových dotykáčů nebo mobilů s otevřeným operačním systémem Android či Symbian bude mít model Zylo hodně těžký život. Ale s nižší cenou by to vůbec nemuselo být tak špatné.

Katalog mobilů:

Konkurenti s daleko lepší výbavou Vodafone 845, Nokia 5230 a dnes recenzovaný přístroj.

Kapitoly recenze:

Stručná charakteristika: Stylový Walkman, který bohužel přesvědčí pouze svým vzhledem. Celková funkční výbava zaostává za konkurencí, respektive neodpovídá ceně přístroje.

Vzhled a konstrukce – návrat do minulosti

Telefon nám do redakce dorazil ve světle růžové barvě a jedním dechem musíme dodat, že je samozřejmě k dispozici i v mužnější černé a dalších několika barvách. Přesto však vysouvací konstrukce, chromované boční hrany a spousta dalších hravých prvků svědčí o tom, že model Zylo se spíše hodí do rukou něžnější poloviny lidstva.

Nejmenší výtky nemáme k vysouvacímu mechanismu. Pružinka totiž klade ideální odpor jak při zavírání tak otevírání a palec pohodlně zapřete o střední potvrzovací tlačítko. To má totiž okolo sebe drobný ovál, který slouží jako čtyřsměrná klávesa. Levý bok přístroje trochu hyzdí rozměrný FastPort a na opačné straně naleznete miniaturní spoušť fotoaparátu a kolébku pro regulaci hlasitosti. Tato tlačítka rozhodně mohla být rozměrnější, aby se ještě lépe mačkala.

Pro úplnost dodáváme rozměry 103 × 52 × 12 mm a relativně dosti vysokou hmotnost 115 gramů, která se v této kategorii již rozhodně nenosí. Zamrzí absence paměťové karty v základním balení. Do něj se kromě obvyklých náležitostí vešla již pouze nadprůměrně kvalitní sluchátka.

Klávesnice a ovládání – tradiční sestava

Jak už bývá zvykem, alfanumerická tlačítka jsou opět ve tvaru drobných polštářků. Přestože jsou na sobě dosti namačkaná, píše se na klávesnici velmi dobře. Dostatečná je rovněž mezera od dolní hrany zařízení, a tak při psaní nebudete narážet palcem o vysouvací díl.

Překvapil rovněž návrat mnoha prvků známých ze starších zařízení. Jsou to například úzká kontextová tlačítka pod displejem nebo do strany skosené klávesy s nejrůznějšími zkratkami. I přes občas miniaturní rozměry jsou všechna tlačítka dostatečně citlivá a s jejich používáním nebude problém. Z předchozích zařízení si výrobce zkrátka vzal jen to nejlepší a navíc to všechno skvěle vypadá.

Uživatelské prostředí se prakticky na chlup podobá starším modelům. Jedinou drobnou změnou je kupříkladu přidání několika widgetů na pohotovostní obrazovku. Velmi dobrá je rovněž rychlost celého zařízení a během našeho testování jsme se nesetkali se závažnějším zadýcháváním.

Škoda však nedostatečného využití polohového senzoru. Ten opět najde svoje uplatnění pouze v několika multimediálních aplikacích. Za zmínku stojí krokoměr (WalkMate), který lze ale snadno přechytračit a získané údaje se hodně vzdalují od reality.

Displej a výdrž baterie – opravdu velký



Na poměry stylových vysouvacích zařízení překvapí model Zylo relativně velkým displejem o úhlopříčce 2,6 palce. Škoda jen, že rozlišení se zastavilo na tradičních 240 × 320 pixelech. Pár obrazových bodů navíc by rozhodně nebylo na škodu. Jistě si tak všimnete rastru a poměrně nevýrazných barev. Všechno dohromady zapříčiňuje horší čitelnost na přímém slunečním světle, která spadá spíše do podprůměru.

Jasným kladem modelu Zylo je výdrž baterie. Při našem testování se držela hravě nad hranicí čtyř dnů. Při střídmějším používání jsme se dostali ještě o kousek výše. To vše při zhruba patnácti minutách hovoru, několika odeslaných SMS zprávách a pár hodinách poslechu MP3 přehrávače či FM rádia. Model Zylo bude samozřejmě sloužit více jako přehrávač a při náročnějším používání se dostanete zhruba na dva až tři dny výdrže.

Telefonní seznam a zprávy – stejná písnička



Schopnosti telefonního seznamu jistě budou stačit každému a za několik let se paleta možností prakticky nezměnila. Někomu může vadit, že telefon není schopný zobrazit kontakty na SIM kartě a vnitřní paměti současně. Zamrzí rovněž nutnost restartovat celé zařízení při přístupu na paměťovou kartu skrze USB Mass Storage a použitý nestandardní konektor.

Editor textových zpráv opět v některých ohledech nedosahuje schopností ani těch nejlevnějších telefonů. Nedokáže totiž přesně ukázat, kolik je již napsaných znaků a do kolika částí bude text rozdělen. Tento údaj zobrazuje až těsně před koncem zprávy. Organizační funkce zahrnují vše od kalendáře přes pětici opakovaných budíků až třeba časovač nebo poznámky. Vestavěný jednoduchý prohlížeč se připojuje k internetu přes GPRS, EDGE nebo sítě třetí generace.

Multimédia a fotoaparát – tradiční Walkman

Integrovaný MP3 přehrávač zvládá spoustu nadstandardních funkcí a může se bez problému rovnat s těmi obsaženými v sérii Xpress Music a uživatelském prostředí Series 40. Jistým plusem může být podpora bezztrátového formátu FLAC. Jedna písnička však může zabrat až 50MB a celé album v tom případě ukousne z paměťové karty zhruba půl gigabajtu. Samozřejmostí je již FM rádio s podporou RDS a funkce TrackID.

Někam do mezí průměru se řadí fotoaparát s rozlišením 3 Mpix bez automatického ostření. Absence autofocusu je na snímcích opravdu znát a celý obraz je hodně rozmazaný. Příliš dobře si fotoaparát neporadil s protisvětlem či se snímky bližších předmětů. V této cenové kategorii rozhodně naleznete lepšího kandidáta na koupi. Video lze nahrávat v rozlišení až 640 × 480 pixelů.

Závěr - předem prohraný souboj

Sony Ericsson Zylo to nebude mít lehké. Pokud tento model budeme brát čistě jako stylovku, lze mu jistě odpustit horší funkční výbavu, pouze průměrný fotoaparát či vyšší cenu. Ani po vzhledové stránce na tom není rozhodně špatně a především dámám se určitě zalíbí. Výše zmíněné však nic nemění na faktu, že by si i stylový přístroj zasloužil tradiční microUSB konektor, lepší editor textových zpráv a pár dalších drobností zpříjemňujících běžné používání.

Konkurence se v tomto segmentu trhu může jenom přetrhnout, aby nabídla co nejlepší poměr ceny a výkonu. Pokud byste chtěli zůstat věrni značce, můžete zkusit model Hazel s wi-fi, GPS a kvalitnějším fotoaparátem. Za stejnou částku nebo dokonce ještě levněji lze pořídit například Vodafone 845 s plnou funkční výbavou a operačním systém Android. K mání je rovněž dotyková Nokia 5230 s bezplatnou navigací. Nutno podotknout, že po stránce vzhledu jsou na tom tyto přístroje asi o něco hůře.