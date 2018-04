Další stupeň mobility – vyzkoušeli jsme wi-fi auto BMW 530i

Není to tak dávno, co jsme psali o tom, že k internetu je možné se připojit v autobusech, otestovali jsme dokonce i připojení ve vlaku. Nezdá se vám, že jsme ale na někoho zapomněli? Jak je to s internetem při cestách autem. Jistě, můžete si s sebou vzít notebook a připojit se pomocí modemu nebo mobilního telefonu. Ale napadlo vás někdy, že by to chtělo elegantní řešení? Co takhle internet, který bude k dispozici kdykoli a vy se nebudete muset starat o nabíjení dalšího zařízení? Tak přesně tohle umí multimediální vůz, který jsme pro vás vyzkoušeli.

Pochopitelně, jistou nevýhodou automobilu je, že připojení k internetu si příliš neužije řidič. Řízení automobilu s prací na notebooku je jednoznačně neslučitelné.

Internet na cesty

Internet v autě není žádnou úplnou novinkou, výrobci automobilů zkouší řadu způsobů, jak udělat auta on-line. Řešení, které jsme měli možnost vyzkoušet, je rozhodně jen prvním krokem, který je zaměřený spíše na cestující. Možnost ale pracovat prakticky celou cestu autem může být velmi příjemná. A moci například notebookem během jízdy zabavit spolucestující děti se může rovnat výhře v loterii. Navíc, spoustu možností nabídne tohle zajímavé auto i v případě, že zastavíte.

Co je potřeba

Základem celého řešení musí být samozřejmě mobilní připojení k internetu. V námi testovaném autě byl k dispozici router Linksys WRT54G3G-AT, který umožňuje využívat pro připojení modemy v podobě karty pro PC Card slot. Šlo jen o prozatímní řešení, kdy byl router napájen 12V kabelem ze zapalovače a nebyl v autě přimontován. Pokud tato kombinace projde úspěšně testy, neměl by uživatel o zdroji internetu vůbec vědět. Do routeru byla napojena HSDPA karta Huawei a v ní SIM karta od O2. Ta jediná totiž mohla nabídnout – alespoň v Praze a Brně – dostatečnou rychlost pro multimediální aplikace. Karta samozřejmě automaticky přejde na 3G, EDGE nebo GPRS, pokud není k dispozici HSDPA. Router pracuje i s PC Card prodávanou Vodafone, ten ale nabízí pouze EDGE, a tedy relativně malé rychlosti připojení.

Je pravda, že vzhledem k pokrytí 3G v Česku by se možná pro podobné testování hodila spíše karta, která by si kromě 3G poradila i s CDMA. Jenže oba tyto standardy zatím zvládá pouze USB modem, který nelze k routeru od Linksysu připojit. Do budoucna bychom ale chtěli vyzkoušet podobnou instalaci s routerem, který by si poradil s USB modemy.

Kromě čtyř ethernetových portů nabízí router i wi-fi, které umožní připojit se k internetu komukoli v autě, případně kolem něj. Router pochopitelně nabízí podporu zabezpečení přístupu k wi-fi síti, takže je na vás, komu umožníte se připojit. Podle informací z AuTEC Group, od kterého testovací auto pochází, napájení routeru by nemělo nijak výrazně zatěžovat baterii automobilu ani v případě, že stojíte na místě. My jsme zkoušeli připojení něco přes 2 hodiny a rozhodně jsme nezaznamenali žádné problémy se startováním. Na nic nezvyklého nás neupozornil ani palubní počítač.

Je možná trochu škoda, že router od Linksysu není vybaven baterií, která by umožnila provoz bez elektřiny. Baterie by se mohla dobíjet za jízdy.

Během testování jsme využívali převážně wi-fi, vyzkoušeli jsme ale také připojení Skype telefonu pomocí Ethernet portu. Tohle řešení je docela zajímavé, ale vyžaduje napájení dalších dvou zařízení – DECT základny a také nabíjení telefonu. To už se nám zdálo přece jen trochu moc.

Jak to funguje

Připojení k internetu fungovalo po celou dobu testování naprosto spolehlivě, v notebooku stačilo vytvořit připojení k wi-fi síti a dál už nebyl důvod se o nic starat. O samotné připojení se staral router. To je velmi výhodné, zejména při práci na cestách totiž k občasným výpadkům připojení docházelo. Vzhledem k tomu, že notebook byl k routeru připojen přes wi-fi, uživatel to zaznamenal maximálně delší odezvou. V případě přerušení připojení totiž router zařídil téměř okamžité sestavení spojení.

Při stání v centru Prahy, a tedy připojení přes HSDPA, se rychlosti připojení pohybovaly kolem hranice 1 Mb/s. Jakmile se auto pohybovalo, rychlosti připojení klesaly. I tak se ale dalo v autě celkem pohodlně pracovat s internetem – aspoň do chvíle, než jsme opustili oblast pokrytí 3G. Vzhledem k tomu, že Telefónica O2 se chová k EDGE hodně macešsky, následoval totiž obvykle pád na GPRS. A to už je opravdu trochu pomalé.

Výhodou použití wi-fi je také to, že pro připojení nemusíte sedět v autě. Připojení je totiž k dispozici i v okruhu 30 až 40 metrů kolem auta. Pokud se tak podařilo dobře zaparkovat, dalo se připojení využívat například z kavárny. V létě si docela dobře dovedeme představit, že si takhle jednoduše vezmete internet na pláž.

Kromě klasického datového připojení jsme otestovali i VoIP. Vyzkoušeli jsme jak volání přes wi-fi telefony, pomocí programu Fring nainstalovaného v Nokii N95. Ta byla opět k routeru připojená přes wi-fi. Vyzkoušeli jsme volání na bázi protokolu SIP, které – a ještě s výhradami – fungovalo pouze v případě připojení přes HSDPA. Bylo zde sice patrné drobné zpoždění, ale dalo se akceptovat. Za možnost vozit si číslo pevné linky v autě to stojí, ne? Problémem bylo, že už v okamžiku připojení přes obyčejné 3G byla služba téměř nepoužitelná. Podle specifikací by na SIP měla stačit i připojení přes 3G, které se obvykle pohybuje někde kolem 200 kb/s. Pravda je, že v tomto případě do hry vstupuje i poměrně velké zpoždění v mobilních sítích.

Lepší situace byla v případě použití Skype. Přes ten se dalo volat naprosto bez problémů i přes obyčejné 3G. Pokud jsme byli připojeni přes EDGE, bylo sice opět patrné zpoždění. Ale pokud jste ochotni ubrat trochu z komfortu, ušetřené peníze se vyplatí. My jsme k testování dostali Skype telefon Linksys WIP320 podporující wi-fi připojení, ale zkoušeli jsme i již zmíněný Fring. Musíme říci, že právě on vykazoval o něco lepší výsledky. Zřejmě je to dáno optimalizací pro mobilní připojení.

iDrive – telefonujte bezpečně a pohodlně

Kromě zmíněného vylepšení v podobě routeru od Linksysu bylo testované auto „běžným“ BMW řady 5. Do jeho výbavy patří i ovládání iDrive a navigace. Nemohli jsme pochopitelně odolat a vyzkoušeli ho také. Především proto, že součástí palubních systémů bylo i Bluetooth hands-free. BMW deklaruje iDrive jako převratné ovládání, které má uživateli usnadnit přístup ke všem funkcím vozu. Pokud si na jeho logiku zvyknete, je docela příjemné. Zvyknutí si ale chce určitý čas a my jsme prvních pár hodin občas trochu tápali, kdy kolečkem otočit, kdy ho posunout a kdy stisknout.

Bluetooth v automobilu pracovalo velmi dobře. Kvalita zvuku byla – díky nadstandardnímu audiosystému – skutečně vynikající, a také lidé, kterým jsme volali si zvuk pochvalovali. Vyzkoušeli jsme spárování s telefony Nokia a Sony Ericsson. V obou případech fungovaly bez problémů, pouze se nám nepodařilo do hands-free nahrát telefonní seznam. Možná to byla naše chyba. Jinak si ale lze telefonní seznam vytvářet ručně z volaných čísel, stejně jako z čísel přijatých.

Ovládání hands-free je integrováno do volantu a údaje se zobrazují na velkém displeji, obojí výrazně přispívá ke zvýšení bezpečnosti při telefonování. Nastavit si můžete také hlasové vytáčení, které vás zbaví nutnosti hledat číslo na displeji nebo dokonce v telefonu. Systém v autě si poradí až se 4 telefony, a nepředpokládáme, že by se zrovna o tohle auto střídalo výrazně více řidičů.

Navigace

Integrované navigace pomalu ztrácejí na popularitě. Výrobci si za ně účtují poměrně vysoké příplatky, takže řada uživatelů raději sáhne po nějakém all-in-one zařízení za nepoměrně nižší cenu. Na druhou stranu, navigace v BMW je jasným důkazem toho, že komfort, který nabídnou integrované systémy, je pořád nedostižný.

Navigační systém

Navigační systém je v případě testovaného auta pochopitelně plně integrován do multifunkčního displeje a dalších systémů automobilu. Jeho ovládání pomocí iDrive chce zase trochu cviku, ale časem mu určitě přijdete na chuť. Díky velkému displeji jsou zobrazené informace velmi přehledné, a protože navigace využívá i informací z palubního počítače, jsou data také velmi přesná. Rozdíl mezi zobrazenou polohou a skutečností byl zhruba poloviční ve srovnání s běžně používanými navigačními systémy.

Svůj podíl na tom zřejmě měla také anténa na střeše auta, která minimalizovala problémy se signálem. Samozřejmě vyjma případů, kdy signál prostě mít nemůžete (např. v tunelech), pak funguje predikce pohybu. V tomto případě zpřesněná o údaje o rychlosti pohybu z tachometru. Displej nabízí řadu možností, jak navigační informace zobrazit – klasická kombinace mapa a navigační šipky, ale také informace o zeměpisných údajích, jízdě atd.

Mapové podklady

Velkou slabinou testované navigace byly ovšem mapové podklady. BMW dlouhodobě využívá mapy společnosti Navteq, která v pokrytí Česka dlouho výrazně zaostávala. My jsme bohužel měli v testovaném automobilu mapy z roku 2006. Ty nabízejí dobře zmapovanou pouze Prahu a většinu krajských měst. Zbytek území Česka obsahuje jen hlavní silnice a dokáže navigovat jen do středu města.

To samozřejmě využití navigace trochu snižuje. Mapové podklady se ale do auta dodávají pomocí DVD, takže jakýkoli upgrade podkladů znamená pouze výměnu disku. Přitom loni zveřejněný update map od Navtequ znamená velký posun kupředu. Jak jsme se měli možnost přesvědčit například v navigaci Panasonic Strada, pokud jde o kvalitu podkladů, jsou už mapy od Navtequ minimálně srovnatelné s konkurenčním TeleAtlasem.

Podle webu společnosti Navteq je už pro BMW k dispozici nová verze map východní Evropy. Předpokládáme tedy, že do nových aut už je dodávána navigace s novými podklady. Majitelé starších vozů si ji mohou koupit za snesitelných 109 EUR. Nové mapy pak učiní z téhle navigace opravdovou pohádku.

Příslib do budoucna

Auto vybavené mobilním připojením k internetu je prozatím pouze konceptem, který vznikl ze spolupráce dvou konkrétních firem. Dnes už umí řada zařízení v autě – včetně navigací – využívat pro připojení k internetu Bluetooth a připojený mobil. Integrovaný router s wi-fi dává ale práci na cestách úplně nový rozměr. Řada výrobců automobilů už nějakou dobu řeší, jak umožnit cestujícím přístup na internet.

Nejde samozřejmě jen o prohlížení internetových stránek. Internetové připojení by – v případě, že bude skutečně integrováno do systémů automobilu – pak mohly využívat i další aplikace v autě počínaje navigacemi, přes odesílání informací do servisu, až po stahování multimediálních dat v podobě filmů a hudby na požádání. Je jasné, že i toho se časem dočkáme. Je otázka kdy.