Další stolní mobil pro U:fona – hezčí a přehlednější

Na podzim letošního roku slibuje čtvrtý český mobilní operátor U:fon hned několik novinek. Jednou z prvních je nový stolní mobilní telefon LG LSP-40L, který znamená oproti předchozímu modelu určitě znatelný krok kupředu. Navíc se jedná o model v Česku známého výrobce (nejen) mobilů – korejského giganta LG. Ten patří do první světové pětky výrobců mobilů, v Asii je ale poměrně silná i jeho CDMA divize. Možná je tedy telefon LSP-40L naznačením spolupráce i v dalších oblastech a produktech.

Za značku se nestydí

Na rozdíl od předchozího telefonu Axesstel PX310L je značka výrobce už na první pohled patrná, dokonce je stejně velká jako logo U:fona. LG je o něco menší, má rozměry 205 x 161 x 76 mm a je o něco menší než Axesstel. Přístroj má moderní design a snad i díky bílé barvě a zaoblenějším hranám připomíná na první pohled GMS stolní telefon od firmy Jablotron.

I když se jedná o stolní přístroj, je LG LSP-40L vybaven baterií, takže se dá používat i bez připojení k síti. Podle specifikací by měl přístroj vydržet na 6 hodin hovoru, případně 200 hodin v režimu stand-by. Během testování vydržel telefon na baterie zhruba týden, přičemž jsme protelefonovali něco přes hodinu. Během testu vykazovalo LG o něco lepší citlivost na signál než Axesstel, rozdíl nebyl ale nijak markantní.

Nový design přinesl také nové rozložení kláves. To je nyní mnohem logičtější, přece jen zdvojená tlačítka u Axesstelu mohla některým uživatelům dělat trochu problémy. Kromě dvanácti alfanumerických kláves nabídne LG LSP-40L také čtyři klávesy pod displejem. Dvě jsou softwarové a mění význam podle konkrétní situace, podobně jako na GSM telefonech. Dále je zde klávesa pro přístup k protokolu hovorů, a také klávesa pro zapnutí či vypnutí telefonu. I v tomto případě zůstala bohužel zachována nepříliš logická kombinace hardwarového přepínače na zadní straně a tlačítka pro zapnutí telefonu.

Vedle alfanumerických kláves se nachází čtveřice kláves umístěná do kříže, ty jednak slouží pro pohyb v menu, a jednak jako zkratkové klávesy. V pravém dolním roku je umístěno tlačítko pro aktivaci hlasitého telefonu, které je výrazně modře podsvíceno. To by mohli ocenit zejména starší lidé, kteří ho snadno najdou. Ostatně celá klávesnice LG je mnohem přesnější než u předchozího modelu.

Klávesy mají adekvátní odpor a hlavně (především ty alfanumerické) jsou i dostatečně velké. Ani starší lidé s horší motorikou by neměli mít s obsluhou tohoto telefonu važnější problémy. Klávesám s číslicemi lze navíc přiřadit číslo, které se pak vytočí stiskem této klávesy. To se hodí pro přivolání pomoci nebo jen pro snadnější komunikaci s blízkými.

Menu skoro mobilní

Ani displej by neměl starším uživatelům nijak znepříjemňovat život. Písmena na něm jsou ve většině případů dostatečně veliká a displeji lze nastavit dobu podsvícení i kontrast. Informace na displeji jsou pak dobře čitelné i lidem s horším zrakem. Přístroj má navíc jednoduché grafické menu, ve kterém se zorientuje asi skoro každý.

LG LSP-40L nabízí podobné funkce, na které jsou uživatelé zvyklí z mobilů. Ostatně on to mobil přece je, i když běhat po městě s ním asi nebudete. Paměť telefonu pojme 500 kontaktů, přičemž každý z nich může mít až čtyři telefonní čísla, e-mail a poznámku. Kontaktu lze přiřadit také vyzvánění. Zajímavostí je, že v kontaktech se dá vyhledávat nejen podle jména, ale i podle telefonního čísla.

Vzhledem k tomu, že síť U:fona podporuje i SMS, asi není překvapením, že je zvládne také LG LSP-40L. Podobně jako u mobilů jsou k dispozici šablony, archív a dokonce lze zprávy psát i s pomocí českého slovníku T9. Ten bohužel píše s diakritikou, takže zprávy zkracuje. Na velkých klávesách se ale píše až překvapivě dobře.

V menu přístroje ale najdeme i funkce, které bychom u stolního telefonu zřejmě neočekávali.

Asi největším překvapením byl pro nás kalendář s možností zaznamenávání schůzek. Opět komfort srovnatelný s většinou mobilů, i když vzhledem k omezené přenosnosti přístroje je využití téhle funkce dost sporné. Mnohem více se tak bude zřejmě hodit budík, stopky, minutka či kalkulačka. Jako doplnění nabídne telefon i dvě hry.

Funguje jako modem

Podobně jako Axesstel, i LG LSP-40L zastupuje v pomalejší variantě U:fonova internetu modem. Konektor pro připojení se nachází na zadní straně, což je zřejmě praktičtější než bok u Axesstelu. I LG ale podporuje jen CDMA 1xRTT Rev. 0, takže nabídne připojení maximální rychlostí 153 kb/s.

Při testování v Praze jsme dosahovali rychlostí mezi 80 a 100 kbps, mimo Prahu se rychlost obvykle mírně zvýšila. Přesto ale rychlost připojení nepřesáhla 120 kbps. Je pravda, že pro uživatele přivyklého na rychlý internet je to zoufale málo, na druhou stranu řadě uživatelů může tato rychlost stačit a zřejmě jim nebude ani vadit 1GB FUP. Připojení bylo stabilní a s pomocí dodávaného CD proběhla instalace naprosto bez problémů i pod Windows Vista. Je opravdu škoda, že zatím nejsou k dispozici čipsety pro 1xRTT Rev. A, které by mohlo nabídnout zhruba dvojnásobnou rychlost.

Náhrada pevné linky

Pokrytí U:fona už začíná dosahovat přece jen akceptovatelné úrovně. Jeho nabídka rozhodně neosloví každého, ale pokud uvažujete o nějaké náhradě za pevnou linku, mohl by být docela zajímavou alternativou. Nabídne relativně nízký paušál a svoji roli by mohlo hrát i volání v rámci vlastní sítě zdarma. Zejména pro starší lidí je pak stolní telefon rozhodně přijatelnější než mobil.