Další stíny na Českém Telecomu

S příchodem nového telekomunikačního zákona se veřejnost rozdělila na dva tábory. První z nich prodloužení monopolu Českého Telecomu bezmezně odsuzuje a druhá nekriticky chválí. Z masmédií nás vládní činitelé na přímo kladené otázky povětšinou zahrnují odpověďmi nulové informační hodnoty a představitelé jmenované společnosti ódami na obrovské výhody pro zákazníky. Pohlédněme však nyní na Český Telecom z jiné než ekonomické stránky, z pohledu řadového uživatele jejich služeb.

Patrně největší úder zasadil ČT všem správcům pobočkových ústředen zavedením služby X-Call, sloužící k údajné úspoře telefonních poplatků. Cožpak o to, myšlenka to byla dobrá, jak alespoň částečně čelit náporu IP linek "konkurenčních" operátorů, problém je ale v samotné technické realizaci. Zatímco všichni slušně vychovaní poskytovatelé telekomunikačních služeb pro své IP cesty volání zvolili poměrně neškodné předvolby na hony vzdálené směrovým číslům, tak ČT si vybral "prodlouženou" předvolbu Brna. V seznamu blokovaných čísel firemních pobočkových ústředen se zcela logicky objevuje dvojice nul, jakožto přestupného znaku do mezinárodní telefonní sítě. Díky X-Callu však osoby s prioritou pro meziměstská volání mohou bez sebemenšího zaváhání komunikovat např. se strýcem v Americe. Pravda, je sice možné seznam upravit speciálně pro trojčíslí 052, avšak ne všechny telefonní ústředny (především ty staré) zvládají selektivní blokování. Navíc si nejsem jist, zda-li v Brně není účastník s telefonním číslem začínajícím dvojkou, tzn. ve tvaru 05 2xxxxxxx.

Další ranou pod pás je informační servis o telefonních číslech dostupný pod číslem 120, kde mají údaje nesprávné a v mnohých případech špatně aktualizované. Uvedu situaci, která mě nedávno postihla. Volal jsem do společnosti zabývající se přepravou zásilek, na známé telefonní číslo. Namísto milého hlasu recepční se však ozvalo hlášení ústředny o přečíslování dané stanice, doprovázené dovětkem o volání zmíněné informační linky. Operátorce infolinky jsem sdělil jméno firmy, adresu a původní tel. číslo volané stanice, za což mi během krátkého okamžiku sdělila telefon nový. Omyl. Jednalo se o telefon do původního sídla firmy, kde už pochopitelně sídlí někdo zcela jiný. Vytočil jsem proto opět 120 a dožadoval se tentokrát už správného čísla; stále marně. Dostal jsem další alternativu, tentokráte už zcela zcestnou. Nové telefonní číslo přečíslované linky mi řekla až laskavá zaměstnankyně firmy sídlící na staré adrese mnou sháněné přepravní agentury. Jednoduše řečeno ideální způsob jak někoho odříznout od světa. Ve Zlatých stránkách uvést telefonní číslo, to přečíslovat a do databáze informační linky ho neuvést. Podotýkám, že tato zkušenost není ojedinělá a netýká se pouze firem.

Vzhledem k ziskům, které ČT vykazuje, by stálo za úvahu si dát do pořádku věc natolik důležitou, jakou databáze účastnických čísel rozhodně je. Vzhledem k tomu, že k sebemenší změně z naší strany musíme ČT dávat "tuny" formulářů, aby požadovanou akci vůbec vykonal, nabízí se otázka, kam náš čas strávený nad vyplňováním kolonek jde. Radši to ani nechci domýšlet.