Další spekulace: keramický Samsung Galaxy S III takhle vypadat nebude

Telefon na obrázku by mohl splňovat jeden z parametrů novinky, o které se dlouhodobě spekuluje: že bude extrémně tenký. Spekuluje se o tloušťce pouhých sedmi milimetrů. Jen naznačený je pak zadní keramický kryt telefonu. O nezvyklém materiálu se zmiňuje obvykle dobře informovaný ruský novinář Eldar Murtazin.

Ruský novinář dodává, že se telefon již vyrábí a že předobjednávky na telefon ze stran distributorů a operátorů jsou rekordní. Samsung o novince ale zarytě mlčí a neuvádí ani termín premiéry. Tu posunul z únorového veletrhu MWC v Barceloně na samostatnou akci. Podle našich informací se premiéra odehraje do konce jara. Samsung ale zatím nepotvrdil ani označení novinky, Galaxy S III je pouze předpokládaný název.

Telefon na snímku nemá displej protažený až do okrajů, což je další vlastnost přístroje, kterou by podle spekulací měl mít. Podobný snímek domnělého Galaxy SIII unikl už začátkem února, ale v tomto případě se ukázalo, že to je obrázek vytvořený nedočkavými fanoušky. Podobu telefonu mělo odhalit i reklamní video, ale ani v tomto případě se podoba novinky nepotvrdila.

Jediné, co lze vcelku s jistotou tvrdit, je použitý operační systém Android ICS. Jiná verze androidu je nepravděpodobná. Pravděpodobně bude mít novinka i čtyřjádrový procesor, displej s úhlopříčkou 4,8 palce a dvanáctimegapixelový fotoaparát.