Další síť v Praze: CZ 05

S DCS-1800 demonstračními sítěmi se nad Prahou roztrhl pytel. Po zkušební síti H99 společnosti Nortel, jež pokrývá Holešovickou tržnici a po síti CZ 03 společnosti Nokia velkoryse rozprostřené nad centrální Prahou, se vytáhl se svojí testovací sítí i Siemens, úspěšný dodavatel infrastruktury pro RadioMobil.

Jeho DCS-1800 síť nese jméno CZ 05 (případně 230 05 dle identifikace telefonu) a její BTSky jsou namontovány na věži letiště Ruzyně. Díky tomu je vymezen její dosah na oblast okolo letiště až do Dejvic a v přilehlých oblastech. Snímek zachycuje postavení antén na věži - kromě sektorových antén pro DCS-1800 jsou zde vidět antény mikrovlných spojů ČRa, které BTSku napojují na další infrastrukturu sítě - MSC/EWSD.

Co se BTSky týče, je zde osazena Siemens BS-61 (na snímku je otevřená). Ta je vybavena šesti přenašeči na rack, určena je pro outdoor nasazení, může být použita jak pro GSM, tak pro DCS síť a patří do střední výkonové třídy z nabídky Siemensu. BS-61 má záložní napájení bateriemi (to jsou ty černo-šedivé akumulátory vlevo dole), samozřejmě lze chladit i napájet agregátem atd.

Pro představu přikládáme srovnávací tabulku BTSek současné řady z nabídky Siemensu.

Asi jste si všimli nejmenší základnovky z nabídky Siemensu a to indoorové mikrocelly BS-11. Na snímku je příklad její vyzáže - vzhled lze ale měnit dle zájmu a dohody - u interiérových základnovek se počítá s tím, že by měly zapadnout do prostředí.

Co se společnosti Siemens týká, nemá v DCS-1800 tak silnou pozici mezi zákazníky, jako Ericsson nebo Nokia. Pro Siemens hovoří v případě České republiky jeho zavedenost na trhu - aktivit tu má povíce a patrně by si nerad poškodil image mizerně odvedenou prací. Také lidských zdrojů má v ČR Siemens požehnaně a navíc je stále v živé paměti to, jak při kontraktu od RadioMobilu aktivně přiložil ruku k dílu.

Siemens patří mezi čtveřici žhavých a hlavně reálných zájemců o kontrakt na výstavbu sítě - i Siemens může nabídnout kompletní řešení zahrnující infrastrukturu, ústředny, GPRS a potenciál přechodu k UMTS a do bundle balíku může přidat i svoje dualbandové mobilní telefonyí. Velký souboj o miliardovou zakázku na dodávku infrastruktury bude napínavý - dodavatelé pilně pracují na tom, aby důvodů, proč koupit právě u nich, bylo co nejvíce...