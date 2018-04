Další šikovná klávesnice - MobiMate pro PPC - a další aktuality

Nechce se vám přepisovat vizitky?

Opisovat navštívenky do adresáře v PC, či PDA, je věcí veskrze nepříjemnou a otravnou. Máte-li takovéto "agendy" víc, můžete využít zařízení Mobile OCR, kreré spolu se software WinCE-BCR tuto nepříjemnou práci zvládne za vás.

Vyrábí firma Hotcard Technology

Warcraft pro PocketPC

Na stránkách Elgraph se objevily první informace a pár obrázků o chystané předělávce hry Warcraft pro PocketPC počítače. Jsou sice v ruštině, ale to by ve zdejších končinách nemuselo až tak vadit. Demoverze by měla být 1.5., máme se určitě nač těšit!



Proud klávesnic nevysychá

Klávesnice patří k nečastěji se objevivším PDA perifériím. Tato klávesnička se jmenuje PocketTop, je bezdrátová a měla by se objevit v obchodech přiští měsíc za $119. Spolupracovat prý bude umět se všemi PDA s infraportem. Klávenici napájí jedna AAA baterie. Výrobcem je firma PocketTop je z Kanady.

MobiMate: Další PocketPC programy

Výrobce populárních PalmOS aplikací předělal další své produkty na PocketPOC platformu. Po původní PhoneMate se dočkal i nyní populární narozeninový tracker DateMate, program pro světoběžníky WorldMate a evidence výpůjček IOUMate. Bude MobiMate na PPC platformě rovněž tak úspěšný?