Další šeptanda - nový Palm od Panasonicu ?

Ve vývoji je údajně i první PalmOS model firmy, jehož parametry (potvrdí-li se) by mohly posunout kvalitu PalmOS počítačů opět dál - posuďte sami :

procesor: 32 bit Intel StrongARM SA-110 (100 MHz)

OS: PalmOS 4.2, či 5.0

paměť : 16 MB RAM, 8 MB ROM

displej : 8-bit barevný, 320x320 rozlišení, virtuální Graffiti ploška

slot: duální SD

Model by měl být údajně podobný Palmu m505 (jen méně zaoblený), i přibližně podobně tenký. Měl by se vyrábět ve verzi s Bluetooth (s cenou $430) a bez Bluetooth ($360) a na trhu by se měl objevit v dubnu 2002.

Tento týden se ještě objevily informace o novém Sony Clie N760C, což by měl být vylepšený N710C s PalmOS 4.0, který dá této řadě Clie 16-bitovou grafiku.

Náš komentář :

Šeptandy o nových modelech s PalmOS je v posledních dnech na www serverech opravdu dost. Zatím se nepotvrdily informace o dvou nových Visorech Handspringu, i když k avizovanému snížení cen starších modelů již došlo a nekonalo se dosud ani představení Palmu m125 s SD slotem. Budeme i nadále bedlivě sledovat Internet ...

Doufejme, že obdobný "osud" nepostihne neoficiální informace o Panasonicu - byla by to škoda, neboť příchod tohoto velkého hráče na PDA trh by mohl znamenat inovativní přínosy pro celou PalmOS platformu. Každopádně zdroje mluvily o "příštím týdnu", tudíž zase tak dlouho čekat na rozuzlení muset nebudeme.