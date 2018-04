Další satelitní síť Ellipso

Ellipso je globální satelitní síť, ve které mají své podíly společnosti jako jsou Boeing, Leckheed Martin, Israel Aircraft Industries, L3 communications a další.

Od satelitní sítě se očekává, že s její pomocí budou poskytovány cenově dostupné služby a to jak pro mobilní komunikaci, tak pro pevné stanice.

S globálním pokrytím plánuje Ellipso stálý přístup ke komunikaci kdekoliv po světě i na těch nejvzdálenějších místech. Obdobně, jak je tomu u Iridia. S rozšířeným rozmístěním a schopností optimalizace by se měla dostupnost komunikace přes Ellipso přibližovat cenám pozemních komunikací.

Ellipso handsety by neměly trpět některými omezeními, jako má například GSM. Jsou jimi pokrytí a světová kompatibilita. Toto ovšem řeší i jiné satelitní systémy. Ellipso se ovšem zaměřuje nejen na mobilní zákazníky, ale i na pevné, kteří například žijí tam, kde nelze zavést linky a jiné bezdrátové (satelitní) řešení je moc drahé. Například Iridium by se jistě nevyplatilo pro běžné telefonování, které by nahradilo klasickou pozemní pevnou linku.

Do služeb, které poskytuje Ellipso se kromě telefonování započítává i vyhledávání pozice, e-mail a přístup k internetu, což jej řadí někdy před, ale dnes již tyto služby poskytují i jiní operátoři. Jde pouze o rychlost a kvalitu ... a samozřejmě cenovou dostupnost.

Rozšiřování sítě se bude uskutečňovat postupem času s růstem trhu. Například Iridium vypustilo nejprve všechny plánované satelity a tak má dokonalé pokrytí a odchytnuté problémy s případnými kapacitními problémy, ale Ellipso se dalo na jinou strategii, kterou bude rozšiřování kapacity sítě s narůstajícím počtem zákazníků. Nyní jsou na oběžné dráze satelity, které pokrývají celou Zemi a mají určitou kapacitu, která se bude moci dále rozšiřovat s narůstajícím počtem zákazníků.

Růst počtu zákazníků u satelitních systémů není přeci jenom tak markantní, jako u pozemních komunikací a nebo jako u klasických GSM sítí.