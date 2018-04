Další Samsung s Palmem - SPH-i550.

Samsung připravuje další smartphone s operačním systémem Palm. Tentokrát pro americký trh a sítě CDMA. Připravovaný model SPH-i550 by měl navázat na úspěch modelu SPH-i500, který si vydobyl slušné renomé. Nový Samsung SPH-i550 je postaven na operačním systému Palm OS 5.2 a nabízí procesor Motorola MX-1 taktovaný na frekvenci 200 MHz. Operační paměť nového smartphone je 64 MB a je možné ji rozšířit pomocí SD/MMC paměťových karet. Nechybí možnost rozšíření pomocí SDIO. Americký Samsung s Palmem nabízí dva barevné displeje. Vnější je vyroben technologií OLED, vnitřní je dotykový (Grafitti 2) a nabízí rozlišení 320 x 320 obrazových bodů a možnost zobrazení 65 tisíc barev. Další výbavu obstarává megapixelový fotoaparát s bleskem a možností pořizovat video záznamy. O přítomnosti Bluetooth zatím nejsou informace, infraport nechybí. Nový smartphone by měl být na trhu do konce letošního roku.

Nový smartphone svým designem připomíná jiný Samsung, model SCH-A790, který nabízí podporu jak pásem CDMA tak i GSM. Na čele telefonu, pod rozměrným OLED displejem, se nachází ovládání MP3 přehrávače.