Další rána pro Vodafone. Kolos očekává rekordní ztrátu

Ztráta, kterou Vodafone zveřejnil, předčila propad hospodářských výsledků z roku 2002. Tehdy dosáhla 25 miliard amerických dolarů (přes 500 miliard korun).

Překonal by tak i historickou ztrátu majitele T-Mobile, německého Deutsche Telekomu. Ten v roce 2002 vygeneroval ztrátu ve výši 31,6 miliardy dolarů.

Společnost nejspíše ohlásí propouštění, aby snížila provozní náklady. Očekává se snížení o nějakých 400 pracovních míst, hlavně ve Velké Británii. Informuje o tom agentura Bloomberg.

Také se očekává, že společnost brzy odhalí plány o vstupu na trh s internetovým připojením. V rodné Anglii totiž Vodafone ztrácí body, protože zde France Telecom slučuje aktivity mobilní sítě Orange a poskytovatele Wanadoo. Zda založí vlastního providera nebo koupí nějakého existujícího, by se mělo rovněž ukázat v nejbližší době.

Možné je převzetí společnosti Cable & Wireless (C&W). Ta je v současné době ve finančních potížích, což by znamenalo nižší cenu pro Vodafone, jenž by tím získal slušný počet středně velkých společností, kterým by mohl prodat své služby.

Zázemí velké společnosti by dal C&W přístup k širokému množství zákazníků a provider by mohl konečně kompenzovat investice do infrastruktury. Další výhodou C&W jsou její aktivity v mobilních technologíích.

Kde brát peníze?

Nejistou budoucnost má i hodně diskutovaný podíl Vodafone ve americké společnosti Verizon Wireless. Šéf Vodafone sice první nabídky na prodej podílu rezolutně odmítl, ale v současné době by si odprodejem americké pobočky uvolnil část hotovosti. Vodafone prohlásil již dříve, že v případě možnosti by měl zájem o francouzského operátora SFR.

Vodafone také vyplatí zvláštní dividendu ve výši 16,9 miliard amerických dolarů. Peníze z prodeje Vodafone Japan poputují akcionářům, protože šéf Vodafone chce utišit jejich nespokojené hlasy.

K vyplacení dojde hned po valné hromadě, která se má konat v červnu. To by mělo uvolnit tlak na Aruna Sarina, generálního ředitele skupiny Vodafone, který je neustále kritizován za směřování Vodafonu k nikdy nekončící expanzi.

Vodafone už podniká potřebné kroky

První kroky k očištění financování už Vodafone začal. S japonskou internetovou společností Softbank se dohodl na koupi problémové japonské divize za 17 miliard dolarů (350 miliard Kč).

Operátor také oznámil, že se chystá odepsat hodnotu nehmotného majetku v objemu 23 miliard až 28 miliard liber. Tím chce právě reagovat na vyhlídky nižšího tempa růstu firmy. Většina odpisů by se měla týkat německé pobočky.

Vodafone by teď měly držet nad vodou především mladé trhy, tedy i Česká republika, kde by měl vykazovat silný růst. Na saturovaných trzích západní Evropy se bude růst zpomalovat, což čeká i ostatní konkurenty světové mobilní jedničky.