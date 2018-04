Další překvapivé novinky od Motoroly - 19 nových modelů do konce roku

Motorola chce do konce roku představit 19 nových modelů mobilních telefonů ve standardu GSM. Ne všechno jsou úplné novinky, některé byly představeny již na začátku roku, ale zhruba o čtyřech telefonech se první informace dozvíte až dnes. Novinky představují kompletní portfolio telefonů od low-endů po luxusní modely a telefony kombinující GSM a UMTS standard. Není známo, kdy přesně se novinky začnou prodávat, podle výrobce by se tak mělo stát do konce roku. Tomu lze věřit u těch modelů, které byly představeny již dříve, u úplných novinek musíme počítat s určitou rezervou. Dnes vám představíme všechny novinky naráz. U některých jsou k dispozici jen velmi nekvalitní obrázky, takže na podrobnější informace si budeme muset ještě nějakou tu chvíli počkat. Naopak některé telefony jsme vám již podrobněji popsali, v tomto případě najdete u telefonu link na podrobný článek.

Low-endy a multimediální telefony

Všechny low-endy mají klasickou koncepci, levné véčko V150 najdete v další kapitole. Z low-endových novinek zatím nebyly veřejně představeny modely C450 a C550, které tak můžeme považovat za absolutní novinky. Naopak model C350 se již prodává i u nás.

C200 - nejlevnější a nejjednodušší model výrobce. Podrobněji jsme vám jej představili v tomto článku. Tento telefon by se měl začít prodávat v říjnu tohoto roku a asi i na českém trhu.

C250 - I o tomto modelu se ví delší dobu, jen je známý pod označením C230, který byl představen na letošním CeBITu. V prodeji by tento model měl být v říjnu nebo listopadu 2003.

C450 - Že vám tento telefon něco připomíná? Aby ne, vypadá úplně stejně jako model C350, který je momentálně nejlevnějším mobilem s barevným displejem na našem trhu. C450 bude umět to samé jako C350, navíc nabídne podporu MMS a Javu. Zatím nepotvrzená je možnost připojení externího fotoaparátu. Na trhu by měl být v listopadu tohoto roku.

C550 - Další následovník modelu C350. Tentokrát je změn ještě více než u modelu C450 a pozměněný je i design telefonu. Největší inovací je integrovaný VGA fotoaparát, dále telefon bude podporovat MMS a Javu. Další výbava by měla odpovídat modelu C350. Tato novinka se začne prodávat asi až těsně před koncem roku.

E365 - Tento model jsme vám podrobněji představili tento týden. Má zhruba stejnou výbavu jako model C550, nejedná se ale o pravověrnou Motorolu, ale o model na zakázku od některého asijského výrobce. Výhodou telefonu by měla být velmi nízká cena, přibližně do šesti tisíc korun. Výbava ve zkratce: displej TFT, integrovaný fotoaparát, MMS a Java



E380 - Stylový low-end představený již začátkem roku v Šanghaji. Je zajímavý výklopným krytem přes celý telefon, který má průhledové okénko na displej. Výbava je horší než u E365. Displej zobrazuje 4096 barev a telefon umí MMS a Javu. Není jisté, že se telefon bude prodávat v Evropě, možná se dostane jen na asijské trhy.





E390 - Tento telefon byl představen na letošním CeBITu. Jedná se o klasicky koncipovanou variantu véčka V500. Výbava je velmi bohatá, displej aktivní (TFT) a telefon umí i Bluetooth. Java je již ve standardu MIDP 2.0 a telefon umí přehrávat MP3. Integrovaný fotoaparát je v tomto segmentu trhu samozřejmostí. Nejedná se o klasický low-end, spíš o střední třídu, cena by ale měla být velmi příznivá. Zahájení prodeje očekáváme v průběhu listopadu tohoto roku.

Véčka

Motorola véčka umí, vždyť je také vymyslela. V nabídce jsou jak levné modely, tak špičkově vybavený model V600 - vlaková loď firmy. Úplnou novinkou je jen model 150, „chytré“ véčko V700 jsme vám představili minulý týden. Nejočekávanější je dvojice modelů V300 a V500. Mají výbornou výbavu a očekává se velmi nízká cena.

V150 - Nejdříve tedy úplná novinka. Moc toho o ní nevíme, má mít barevný displej a má se jednat o jedno z nejtenčích véček na trhu. Kdy se začne prodávat, taktéž nevíme, snad by to mělo být před koncem roku.

V290 - Model představený již začátkem roku. Má stejnou výbavu jako následující model V295, ale nemá integrovaný fotoaparát. Tento model je určen jen pro asijský trh.

V295 - Bratříček V290, navíc s integrovaným fotoaparátem. Telefon umí MMS a Javu a je předobrazem evropského modelu V300. I V295 se bude prodávat jen v Asii.

V300 - Velmi očekávaná novinka. Motorola V300 je určena primárně pro operátory ze skupiny T-Mobile, pro volný prodej a pro jiné operátory je určen téměř identický model V500. Oba vycházejí z asijské verze V295, ale mají lepší výbavu, která zahrnuje TFT displej s 65 000 barev, GPRS třídy 10, podporu MMS, integrovaný VGA fotoaparát, MP3 vyzváněcí melodie a Javu MIDP 2.0. Telefon by se měl začít prodávat již v září a měl by mít velmi příznivou cenu (okolo 7 000 Kč). Další informace o něm najdete v tomto článku.

V500 - Sourozenec modelu V300 s o něco lepší výbavou, která je téměř shodná s výše uvedeným modelem E390. Telefon je navíc čtyřpásmový a oproti V300 má i Bluetooth. Jinak se jedná jen o jinou designérskou variantu V300, určenou pro volný prodej. Zahájení prodeje se očekává přibližně v září nebo říjnu tohoto roku. Více v tomto článku.

V600 - Vlajková loď výrobce. Véčko s výbornou výbavou, přesto snad rozumnou cenou. Opět příbuzný modelů V300 a V500, telefon je čtyřpásmový, má kovové tělo s vytříbeným designem, nabízí Bluetooth, VGA fotoaparát a navíc umí zaznamenávat a přehrávat i video sekvence. V prodeji zřejmě až od listopadu, i když se proslýchá, že by to mohlo být i o něco dříve. Cenu odhadujeme na zhruba 13 000 Kč.





V700 - Nedávno představený chytrý telefon s OS Windows Mobile a integrovanou anténou. Telefon Motorola převzala od tchajwanského výrobce Chi Mei. Podrobnější informace o tomto přístroji najdete v tomto článku. Jeho prodej by měl být zahájen v září nebo říjnu tohoto roku. Cena by měla odpovídat modelu V600.

Smartphone, EDGE a UMTS telefony

Většina následujících modelů již byla dříve představena. Novinkou je jen model A925, který má rozměrný dotykový displej s 260 000 barvami. EDGE telefony představuje model T725 - přepracovaná varianta dobře známého véčka T720. Zajímavý je model A760, který jako operační systém používá Linux. Naopak modely A920 a A925 „běží“ na Symbianu. U T725 a telefonů pro UMTS (sítě 3G) neznáme termín uvedení, u nás se asi jen tak prodávat nebudou.

A760 - Telefon podobný dobře známým modelům Accompli. Operační systém je Linux a telefon podporuje přehrávání MP3 skladeb, má video kameru a dotykový TFT displej. Cenu telefonu zatím neznáme, uvedení na trh se plánuje na listopad letošního roku. Více o tomto modelu zde.

A835 - Inovovaná verze již prodávaného 3G modelu A830. Má atraktivnější design, je menší a lehčí. Výbava je bohatá: video hovory, MP3 přehrávač, 256MB paměti, dotykový TFT displej, Bluetooth a podpora MMC/SD paměťových karet. Cenu a termín zahájení prodeje si nedovolíme odhadnout. Další informace zde.

A920 - tento UMTS telefon by se na vybraných trzích již měl prodávat. Má rozměrný dotykový displej, naopak chybí klávesnice. Operační systémem je Symbian a telefon umí zhruba to samé co model A835. Více informací najdete v tomto článku.

A925 - Následovník modelu A920. UMTS telefon s velmi bohatou výbavou, displejem s 260 000 barvami a operačním systémem Symbian. Další výbava zahrnuje: MP3 přehrávač, GPS navigaci, podporu MMC/SD paměťových karet, Bluetooth, nebo záznam a přehrávání videa. Kdy a za kolik se tento model bude prodávat, nevíme. U nás to ale jen tak nebude, ač se stejně jako u ostatních UMTS modelů jedná o telefon, který podporuje i GSM standard.





T725 - První EDGE telefon Motoroly. Z dnešního pohledu nepříliš zajímavý, jedná se o upravenou variantu modelu T720(i) s podporou EDGE. Telefon umí Javu, MMS a má barevný displej, zřejmě jen s 4 096 barvami. V prodeji by měl být v říjnu dostupný tam, kde bude EDGE fungovat. Bude to i u nás? Případně tipujeme síť Eurotel.

Další modely pro 3G a dvě CDMA lahůdky na závěr

Zde známe jen typové označení produktů, další podrobnosti a fotografie nejsou k dispozici (jediné dostupné jsou k véčkovému modelu). Písmeno uvozující jednotlivé modely odpovídá rozdělení telefonů Motorola i pro GSM sítě. C je low-end, V je véčko, A - smartphone a tak dále.



C1000 - 3G low-end



V1000 - 3G véčko





A1000 - 3G PDA



E1000 - 3G Multimedia



D1000 - 3G Data Card

Na závěr přidáváme dvě CDMA lahůdky. Model MS150 jsme vám již před nedávnem představili (levá fotografie). Druhou CDMA novinkou je model MS280, vyklápěcí telefon po vzoru japonského Sony Ericssonu SO505i. Displej umí zobrazit 260 000 barev, telefon má dvě kamery, umí MPEG4 a ve výbavě najdete asi úplně vše, co si jen umíte u mobilu představit. Tento telefon se začne prodávat v Jižní Koreji na podzim, model MS150 se tamtéž prodává již od května. S odstupem půl roku bude Motorola obě novinky nabízet i na dalších CDMA trzích. Jak známo, u nás CDMA síť zatím není, na podobné modely si budeme muset počkat o něco déle...