Další pouzdra pro PDA od Speck Products

První z pouzder má příznačný název FlipFlop, což by v překladu mohlo znamenat otevřít kryt nebo pouzdro. Pouzdro se sestává z dvou "vaniček", přičemž do jedné se umístí vlastní PDA, do druhé, která má prolis na stylus, pak Vaše pero. Vlastní pouzdro je vyrobeno z tvrzeného plastu BAS, takže vydrží všelijaké zacházení, ale hlavně ochrání Vaše PDA před nárazy, poškrábáním od věcí ve vaší kapse