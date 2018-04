Další pokuty na obzoru - pro změnu za příliš drahý roaming

Agentura Bloomberg citovala čtyři nezávislé zdroje, podle nichž komise uvažuje o pokutách pro mobilní operátory Vodafone Group, O2 a T-Mobile. Návrh na uvalení sankcí na mobilní operátory však zatím není veřejný.

Mluvčí komise Jonathan Todd možnost trestu nepotvrdil, ani nevyloučil. "Vyšetřování toho, do jaké míry tito tři operátoři porušili pravidla hospodářské soutěže či případně zneužili dominantního postavení na trhu, stále pokračuje," sdělil pouze Todd Lidovým novinám.

Regulace maloobchodních cen je nebezpečná

Několika státům, včetně České republiky, vadí, že EU usiluje o regulaci maloobchodních cen, což považují za nebezpečné. Sami však uznávají, že ceny za roaming jsou mnohdy přemrštěné. Řada členských států přesto trvá na tom, že maloobchodní ceny je nebezpečné regulovat. Mnozí jsou v krajním případě ochotní přistoupit na regulaci cen velkoobchodních.

Tuzemští mobilní operátoři navíc tvrdí, že ceny výrazněji klesají i bez regulace EK. "Ceny za roaming trvale klesají právě díky konkurenci a nabídkám velkých panevropských společností," tvrdí mluvčí české pobočky Vodafone Jakub Hrabovský a dodává, že už letos v září se ceny roamingových hovorů v rámci skupiny ve srovnání s létem 2005 snížily o 20 procent.

Původní plány krachují

Evropská komise původně počítala s tím, že by lidé mohli v cizině volat za ceny jako ve své domovské zemi již od letních prázdnin příštího roku. Tento termín se ale již nyní jeví jako nereálný. Odborníci nepočítají s tím, že by se celou věc podařilo uzavřít dříve než za portugalského předsednictví EU, tedy nejdříve v druhé polovině roku 2007. Ceny by se tak mohly výrazně snížit až v roce 2008, případně i později.

První kroky zahájila Redingová již loni na podzim, kdy zveřejnila na internetu rozdílnou výši poplatků, které lidé musí platit při volání v různých zemích. Operátoři však na to snížením cen téměř vůbec nezareagovali. V 18 zemích zůstaly ceny stejné a ve čtyřech se dokonce zvýšily, uvedla. - více zde

"Mým přáním je, aby občané mohli profitovat z nové regulace v létě příštího roku," komentovala Redingová svůj regulační plán. Podle ní by měli mít všichni obyvatelé EU stejné podmínky pro telefonování v jiné zemi v rámci unie.

Nad účelem regulace jsou pochybnosti

Boj za snižování cen čehokoliv a kdykoliv je obecně u veřejnosti velice oblíbený a proto jej politici často rádi využívají. Je ale jen málo politiků, kteří pak přejdou od slibů k činům.

Redingová tak možná ani neví, o čem mluví? V rozhovoru pro Českou televizi, který si můžete prohlédnout zde, totiž uvádí zajímavé názory, které lze snadno vyvrátit. Její iniciativa se tak může zdát spíše jako politické gesto, než uvážené kroky. - více zde