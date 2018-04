Další pohled na téma DateBk5 vs Action Names

Lidem zvyklým na organizaci času pomocí Palmu, především těm s nabitějším denním programem, většinou dříve či později přestane stačit standardní diář dodávaný s přístrojem a poohlíží se po něčem sofistikovanějším. Špičku mezi diářovými programy dnes pravděpodobně tvoří dvě aplikace – DateBk5 od společnosti Pimlico ve verzi 5.0a a Action Names od Iambicu ve verzi 5.12. Samostatných recenzí obou produktů je k dispozici dost, já jsem se pokusil o jejich srovnání.

Instalace, velikost, první dojmy

Obě aplikace lze stáhnout v trial verzi, což považuji u produktů tohoto typu za nutnost – přeci jen, 25 USD není tak úplně málo a byla by škoda si diář před zakoupením pořádně neosahat. Zip soubor obsahuje kromě vlastního diáře a pár doplňkových souborů jen instalační manuál, uživatelskou příručku si lze ze stránek výrobců stáhnout samostatně. Po instalaci vám DateBk5 zabere v paměti RAM okolo 600 KB (záleží mimo jiné na tom, zda si k němu instalujete kontextovou nápovědu), Action Names pak 430 KB.

Po vyvolání menu mohou obě aplikace někomu připadat neuvěřitelně složité – je pravda, že tolik položek a možností se u palm-aplikací často nevidí. Ovládání obou diářů (zvláště Action Names) je ale překvapivě jednoduché a intuitivní, pokud vás nebaví číst manuály a raději si vše zkoušíte v praxi, klidně se bez příručky obejdete a po pár dnech budete mít svůj diář pod kontrolou.

Válka barev (a funkcí)

Pokud jste dosud používali standardní palm-diář, pak pro vás musí být první dojem ohromující především v případě, že máte barevný displej. Možnost používat ikony a barevné odlišení schůzek a jiných denních záznamů je obrovskou výhodou pro osobní time management, zobrazení akcí i v hodně nabitých dnech je na první pohled přehlednější a názornější (nemožnost nijak výrazně odlišit jednotlivé záznamy ve standardním diáři mi osobně vadila od chvíle, co jsem z papírového diáře přesedlal na Palm). Podívejme se tedy, co nám možnosti obou aplikací nabízejí.

V obou aplikacích můžete ke každému záznamu v diáři přiřadit libovolnou ikonu z přiložené sady (DateBk5 umí pracovat i s ikonami Action Names, které mi připadají hezčí – to je ale věc názoru), můžete si pro každý záznam zvolit i barvu písma. To samozřejmě svádí ke kategorizaci denních záznamů, abyste na první pohled mohli odlišit třeba schůzky v kanceláři od cest, pracovní aktivity od volného času apod. První velký rozdíl a první bod pro DateBk5: zatímco v Action Names si musíte pamatovat, jaké barvy a ikony pro různé typy činností používáte, DateBk5 vytváření a definování až patnácti kategorií přímo nabízí. Pak stačí napsat vlastní text záznamu a kromě data a času k němu přiřadit i zvolenou kategorii – a v denním náhledu se záznam již objeví v příslušné barvě a s požadovanou ikonkou. Navíc DateBk5 nepodporuje jen různé barvy písma, ale také čtyři fonty a především různé barvy pozadí záznamu – diář pak doslova hraje všemi barvami a po nějakém čase nemusíte záznamy ani podrobně pročítat a při pohledu na denní náhled okamžitě poznáte, jaký typ činnosti vás zrovna dnes čeká.

Oba diáře pochopitelně umožňují opakování záznamů v denní, týdenní, měsíční či roční frekvenci, DateBk5 nabízí i nepravidelné opakování. V DateBk5 ovšem najdeme jednu velice šikovnou funkci navíc: každý ze záznamů můžete uložit jako standardní schůzku, ale také jako tzv. floating event. Ten se chová úplně stejně jako běžná schůzka, ale má vlastní checkbox, podobně jako položky úkolovníku (k těm se dostaneme vzápětí), a pokud jej v daný den nezaškrtnete (tj. pokud daný úkol nesplníte), automaticky se přesune na stejnou dobu do následujícího dne. Vynikající především pro lidi jako já, kteří mají denně udělat spoustu věcí a polovičku z nich nestíhají, čímž ovšem tyto úkoly neztrácejí na významu. Krátce řečeno - v Action Names si musím sám hlídat, co jsem nestihl, DateBk5 to dělá za mě :-). Druhý bod pro Pimlico.

Obě aplikace nabízejí filtrování záznamů, s jehož pomocí můžete v diáři zobrazit jen vybrané položky. DateBk5 nabízí filtraci podle jednotlivých kategorií záznamů, v Action Names můžete filtrovat podle ikonek. DateBk5 také umožňuje nadefinovat vybrané záznamy jako šablony a ty pak libovolně do diáře umisťovat. V obou diářích lze také pracovat s tzv. denním záznamníkem, tedy časovým záznamem průběhu určité aktivity v rámci dne. Kromě denního náhledu umožňují obě aplikace týdenní, měsíční i kvartální náhledy v nejrůznějších, většinou velmi hezkých a praktických provedeních. Možnost zvukové signalizace vybrané události s mnoha zajímavými nastaveními ani nezmiňuji, je samozřejmostí.

Druhé okno aneb Integrace

Možnost kombinovat denní náhled s položkami úkolovníku nabízí v novějších verzích i standardní palm-diář, tady jde ale přece jen o jinou kvalitativní úroveň. Oba diáře (Action Names snad o něco jednodušeji) umožňují v denním náhledu otevřít druhé okno, v němž Action Names standardně zobrazují úkolovník (ToDo), DateBk5 umožňuje volbu mezi úkolovníkem, adresářem a poznámkovým blokem (MemoPad). Jednotlivé položky úkolovníku zachovávají členění do kategorií podle standardní ToDo aplikace, každé kategorii lze přiřadit vlastní ikonku a barvu písma (v případě DateBk5 samozřejmě i font a barvu pozadí). Je-li stanoveno datum pro splnění úkolu, systém jej dokáže zobrazit stejně jako priority úkolů. (Drobná výhoda na straně Action Names: zobrazují datum splnění ve formátu data, zatímco DateBk5 ukazuje počet dnů, které do data splnění zbývají, maximálně však 9. Pokud plánujete úkoly s větším předstihem, ze základního zobrazení datum splnění nezjistíte, musíte si otevřít okno s detailními informacemi o úkolu.) Pokud termín splnění nedodržíte, datum vyčítavě zrudne, v Action Names se u něj objeví i výhrůžný vykřičník :-).

Položky úkolovníku lze řadit nejrůznějším způsobem: podle data splnění, priority, skupiny apod. V obou aplikacích lze zobrazit jen vybrané kategorie úkolů. Troufám si tvrdit, že instalací kteréhokoli z diářů ušetříte hardwarové tlačítko ToDo pro jiné aplikace – alespoň já jsem od prvního seznámení s Action Names standardní úkolovník nepoužil ani jednou, a to s úkoly pracuji neustále.

S vlastnostmi druhého okna u DateBk5 souvisí další výborná vlastnost tohoto diáře – totiž možnost tvorby odkazů, tedy provázání položek diáře s jinými údaji v Palmu. Odkazy lze přiřadit k denním záznamům i k položkám úkolovníku, s diářem tak lze propojit jakoukoli položku adresáře, úkolovníku nebo poznámkového bloku – výběr se provádí zvolením dané položky v druhém okně. Tak si k upozornění na schůzku s obchodním partnerem můžete připojit adresu jeho firmy, kterou máte uloženou v adresáři, i třeba jeho cenový katalog, který jste si předtím stáhli z internetu a teď jej jako textový dokument uchováváte v poznámkovém bloku. Action Names tvorbu odkazů v tomto rozsahu nepodporuje, nabízí však trochu jiné řešení, v němž se skrývá asi největší výhoda této aplikace.

Dva v jednom

Dosud by se mohlo zdát, že ve většině porovnávaných vlastností vítězí DateBk5, ještě jsme ale neodhalili všechny trumfy Action Names. Tím největším je skutečnost, že diář je jen jedna ze dvou tváří téhle aplikace – tou druhou je špičkový adresář. Ten pochopitelně zachovává kategorie standardního palm-adresáře, nechybí mu však mj. „ouška“ pro filtraci záznamů v rámci jednotlivých kategorií podle abecedy, dokáže třídit záznamy podle kterékoli z položek (nedocenitelné, pokud si potřebujete například rychle vypsat všechny zákazníky sídlící v určitém městě či pražském obvodě), automaticky sčítá záznamy v kategoriích, nabízí barevné odlišení jednotlivých kategorií apod. Nebojím se říci, že samotný adresář obstojí na výbornou i v konkurenci specializovaných aplikací, jakými jsou např. SuperNames nebo TealPhone. Všechny jeho dobré vlastnosti se ale násobí vynikající integrací s diářem Action Names. Každý denní záznam lze s libovolným kontaktem z adresáře jednoduše propojit. V diáři se pak objeví jméno kontaktu v předem definovaném barevném provedení a ťuknutím na něj otevřete příslušnou stránku z adresáře. Systém navíc ukládá informace o každém použití kteréhokoli z kontaktů v diáři – pokud například potřebujete zpětně vypsat data schůzek s určitým partnerem za uplynulý rok, stačí zvolit položku History a výpis schůzek máte před sebou i s příslušnými poznámkami z diáře. K pohybu mezi diářem a adresářem Action Names nepotřebujete žádný launcher ani hack typu McPhling, stačí využít tlačítka na dolní liště společné oběma aplikacím.