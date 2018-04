Další PDA od Sony bude Clié SJ33

O tom, že firma Sony chystá novinky ve střední třídě svých modelů, se již delší dobu na internetu šuškalo. Prý doprodává řadu SJ30, kterou nahradí inovovaným modelem. Jiné zvěsti mluvily o konci kariéry T665c, která by měla o hodně novější náhradu s virtual Graffiti ploškou a rozlišením 320x480 pixelů.

První část tajenky se zdá být nyní rozluštěna. Sony zřejmě nahradí svůj model nižší střední třídy Clié SJ30 inovovaným SJ33. Kromě několika designových změn přinese prý zejména zabudovaný MP3 přehrávač a dostanete k němu i sluchátka.

Neoficiální informace hovoří o uchycovacím klipu a víc zapuštěných tlačítcích, které dělaly trošku potíže u předchozí řady (nechtěné zmáčknutí). Graffiti ploška je stále "klasická".

Jinak bude mít vlastnosti svého předchůdce, to znamená procesor Dragonball VZ33 MHz, PalmOS 4.1, 16 MB RAM, 4 MB flash ROM, JogDial a tlačítko Back. Cena by měla být ve stejné relaci jako u předchůdce, tedy okolo 300 USD. Na trhu by se měly objevit už na konci ledna.

Sony Clié SJ30 se objevilo na trhu po loňských letních prázdninách, Sony je uvedla na trh ve dvojici s černobílým Sony Clié SJ20.