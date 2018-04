Další nový Sony Ericsson T606 - bude i evropská verze?

Jaké budou novinky Sony Ericssonu pro letošní rok? To zajímá nejen příznivce značky, konkurenci, ale jistě i mnoho zájemců o nový mobil, kteří čekají na ty nejzajímavější nové telefony. Zatím jediné dostupné informace včetně fotografií jsou k modelu T310. Informace zveřejnil ruský server Mobile-review.com, který následně sliboval i horké aktuality o dalších novinkách výrobce. Tomu se to ale nelíbilo, takže nejenom že zabránil zveřejnění informací, ale domluvil se s ruským serverem i na stažení většiny fotografií a informací k modelu T310. Mezi tím ale obé převzala většina světových serverů o mobilních komunikacích, takže jste si o T310 mohli přečíst i na našem serveru.

O dalších novinkách Sony Ericssonu toho tak příliš nevíme. Šéfredaktor Mobile-review.com následně informoval jen zběžně, že model T610 bude mít integrovaný fotoaparát, hliníkový přední panel, samozřejmě barevný displej a podporu MMS, měl by zvládat i javové aplikace a měl by mít i nadstandardně velkou vnitřní paměť. Více informací není v této chvíli k dispozici, o dalších modelech se na stránkách Mobile.review.com zmínili již jen zběžně, mělo by se jednat o dva véčkové přístroje a očekává se i jednodušší varianta chytrého telefonu P800. Celkem by měl letos Sony Ericsson představit minimálně sedm nových telefonů.

Bude mezi nimi i nový Sony Ericsson T606? První informace o něm byly zveřejněny teprve včera a je jasné, že se jedná o CDMA telefon určený pro americký trh. Podporuje totiž pásma 800, 1900 MHz a AMPS standard 800 MHz, takže jej není možné používat v Evropě. Vzhled telefonu je velmi podobný již dříve představenému modelu T608, který je taktéž určen pro severoamerický trh, konkrétně pro operátora Sprint PCS, který provozuje svoji síť v CDMA pásmu. T606 a T608 sice nejsou úplně stejné, ale vzhled obou modelů je nápadně podobný a dodržuje základní linie všech nových modelů z dílny Sony Ericssonu. Jednotícím prvkem všech tří modelů (s modelem T310) je například joystick s informační diodou ve středu.

Přesnou specifikaci Sony Ericssonu T606 v této chvíli neznáme, víme, že bude mít barevný displej, bude možné k němu připojit fotoaparát, možná bude mít Bluetooth a nabídne širokou paletu hlasových funkcí. Vedle běžného vytáčení jmen z paměti telefonu, či ovládání některých funkcí pomocí hlasových povelů nabídne i možnost hlasem přijmout, či odmítnout hovor a vytáčet i jednotlivá čísla. Telefonu nebude chybět ani kalendář a další kancelářské funkce, díky barevnému displeji si pak majitelé budou moci přiřadit fotografie ke jménům v seznamu a použít je jako tapetu, či spořič displeje. Nevíme, jestli bude přístroj podporovat GPRS, samotný wap ale v jeho nabídce chybět nebude.

Nezbývá, než si položit otázku, jestli se podobný přístroj připravuje i pro Evropu. Oficiální zdroje mlčí, takže nezbývá než spekulovat. T606 (a i T608) jsou s největší pravděpodobností telefony rozměrově velmi podobné dobře známému modelu T600. Šestka na konci označení svádí k příslušnosti k americkým standardům GSM, stejně jako u modelů T106 a T306. Ty jsou ale vzhledově a i funkčně naprosto shodné s evropskými variantami, a to samé pak bude platit o dvojici nových modelů T310 a T316. V případě T606 se ale jedná o CDMA/AMPS telefon. Dodejme, že model T600 v USA lze použít, podporuje totiž GSM frekvenci 1900MHz. Z toho důvodu se také v USA prodává a dokonce se začal prodávat ještě dříve než v Evropě. Je tedy možné, že americkému modelu T606 (T608) by se mohl podobat nástupce dobře známého modelu T600, ve hře je ale ještě jedna spekulace. O modelu T608 se totiž dříve hovořilo, že by se mohlo jednat o předobraz nového TOP modelu značky pro GSM, nástupce populárního T68i, tedy asi modelu T610. Je možné, že bude vypadat velmi podobně, T606 a T608 ale nemají jak integrovaný fotoaparát, tak třeba infraport, nástupce T68i by je pak mít měl.

Podle našich informací představí Sony Ericsson své některé letošní novinky ještě před veletrhem CeBIT. Důvodem může být GSM veletrh v Cannes, který se koná koncem února, ale může to být i dříve, nebo také třeba jen v předvečer CeBITu. Jakmile budeme vědět další informace, okamžitě vás o nich budeme informovat. S blížícím se CeBITem se objevuje stále více a více novinek, takže se vám jistě vyplatí náš server pečlivě sledovat.