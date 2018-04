Další novinky z GSM kongresu v Cannes

Ačkoliv GSM kongres v Cannes již skončil, mnoho dojmů v návštěvnících zůstává a vyhodnocování přínosu kongresu ještě chvíli potrvá. Rozhodli jsem se přinést vám další porci novinek - předchozí povídání najdete zde

Může se vám zdát, že novinky budeme brát letem světem, nezapomínejte ale také na to, že většina z novinek byla představena v konceptu a jejich celé řešení nebo rozvinutí konceptu bude vidět až na CeBITu.

Microsoft

Hewlett-Packard

Přední softwarová firma na GSM kongresu demonstrovala svoje úmysly v oblastni mobilních telefonů. O platformě pro chytré telefony nazvané Stinger jsme již psali a také jsme z Cannes představili telefon Sendo Z 100 vybavený platformou Stinger. Kromě toho Microsoft presentoval svoji "Windows Powered" platformu pro SIM karty, díky níž budou moci operátoři nabídnout svým zákazníkům přístup k Windows službám i z obyčejných mobilních telefonů bez spojení s notebookem. I o této platformě jsme dříve psali (Windows v SIM kartě se chy(s)tají). Také o Mobile Outlooku a Exploreru jsme psali již dříve (Microsoft je prvním v honu za novými WAPovými prohlížeči a Proč neovládat svůj Outlook z mobilu – poštu, schůzky i kontakty ).Stánek Microsoftu byl v Cannes povinným zastavením pro všechny příznivce Linuxu...Firmu HP jsme si zatím nezvykli u mobilů přiliš vídat, na kongres ale firma přijela upozornit na to, že časy se mění. Nová verze Jornady, počítače do dlaně vybaveného PocketPC, bude napříště sloužit i jako mobilní telefon. Pro americké sítě bude nová Jornáda dostupná v druhé polovině roku, pro Evropu se chystá GSM dualband verze na přelom roku.

Motorola

Motorola představila pětici mobilních telefonů - jako vloni představila pětici WAP telefonů, tak letos představila GPRS telefony. Blíže o nich v následujících dnech.

Ericsson

Stánek Ericssonu se těšil velkému zájmu, ale uvedení nových mobilů Ericsson zřejmě odsunul až na CeBIT. Zato však firma prohlásila, že její strategií je nadále spolupracovat jak s Microsoftem, tak s dalšími firmami, jako je Symbian - Symbian také hodlá použít pro svůj komunikátor představený vloni na CeBITu. GPRS telefony Ericssonu mají přijít na trh do měsíce - Ericsson R520 vybavený GPRS ostatně již v redakci testujeme. Ericsson také přenesl první MMS zprávu, tedy multimediální zprávu. Učinil tak pomocí GPRS a WAP technologie, bližší zkušenosti s MMS ale přineseme asi až z CeBITu, neb pro běžného uživatele tu mnoho k pokoukání nebylo.

Na obrázku je prototyp Symbian zařízení s Quartz systémem.

Texas Instruments

Tuhle firmu asi znáte spíše z oboru kalkulaček, ve skutečnosti je ale významným dodavatelem součástek pro mobilní telefony. V Cannes představovala nový DSP čip pro zpracování digitálních signálů, jenž bude vhodný pro 3G telefony. TI investovala do jeho výroby a návrhu 100 milionů dolarů. Zákazníkem TI na DSP čipy je Nokia, Ericsson, Sony, Nec a další.

Garmin

TTPCom ve spojení s GPS gigantem Garminem ohlásili vývoj GSM telefonu s přesnou lokalizací polohy. V zákulisí se ale připouštělo, že tento telefon asi nikdy nespatří světlo prodejen a jednotlivé moduly se budou spíše dodávat dalším výrobcům pro doplnění mobilů o GPS funkce.

Philips

Philips představil svoje GPRS telefony , na detaily si ale musíme počkat asi až na CeBIT. Jasně se ukázalo oproti loňskému roku, že výstava v Cannes není zaměřena na koncové spotřebitele, ale hlavně na čisté technologie. Co se spotřebitelského zájmu týká, určitě zaujala technologie Bluetooth implementovaná do stereoreproduktorů. Ty Philips bude vyrábět pro dánskou firmu Band & Olufsen. Quadrové reproduktory budou na trhu do konce roku 2002, stereo již na počátku roku 2002.

Handspring

Firma Handspring představila GSM Springboard modul 900/1900 MHz (Oskar má smůlu) pro své Visory a také oznámil alianci s firmou Wavecom. S její pomocí hodlá dodávat Springboard moduly s podporou GPRS technologie a dualbandu 900/1800 MHz i pro evropský trh. Moduly GSM budou na trhu ještě do léta 2001, GPRS pak do konce roku.

Openwave (kdysi Phone.com)

Firma Openwave představila následovníka UP.Browseru, tedy mikroprohlížeče pro mobilní telefony. Podporuje barvy, WAP 1.2 (chystá se 2.0), xHTML, cHTML (pro i-Mode) a samozřejmě WML včetně zabezpečení a aplikačního telefonního rozhraní WTAI, jakož i GPRS. Prohlížeče Openwave (dříve Phone.com) používá přes 160 modelů telefonů a do konce roku 2000 jich bylo prodáno 70 milionů kusů. Například Siemens S25, že...

Nokia

Společnost Nokia na kongresu v Cannes představila novou řadu produktů a řešení pro vývoj směrem k sítím třetí generace a platformám pro mobilní Internet, pro koncové uživatele tu ale mnoho k vidění nebylo. Pokud vás zajímalo pracení přes mobily, byl to ten správný stánek.