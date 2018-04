Další nové PPC modely - Solitaire pro PalmOS - a další

ViewSonic: nový PocketPC má foťák

Nový ViewSonic V36 s Windows Mobile 2003 bude mít nejen vylepšené parametry a operační systém, nýbrž i digitální fotoaparát 330Kpixelů s rozlišením 640x480 pixelů. Procesor je Intel XScale 300 MHz, paměť 64MB RAM (dostupných ale jen 37MB) a 32 MB ROM.

ViewSonic V36 má tradičně výborný transflektivní displej, SDIO slot a výměnné Li-Ion baterie. Do slotu zřejmě ViewSonic nabídne svoji Wi-Fi SD kartu za 129 USD. Handheld bude v prodeji v srpnu, cena je stanovena na 329 USD.

Gateway bude mít první PocketPC handheld

Svůj první PocketPC handheld s WM2003 představila podle očekávání firma Gateway. Její Gateway 100X poběží na 400MHz XScale procesoru, má 64MB RAM a 32MB ROM. Rozměry jsou 130 x 78 x 18 mm, váha 185 gramů. Najdete zde duální slot pro CF a SD/MMC. Baterie jsou Li-Ion 1250 mAh a jsou výměnné. Na trhu by se měl objevit v červenci za cenu někde mezi 300 až 350 USD.

Karetní hry od Paragon software

Paragon software vydal svoji vlastní kolekci karetních solitaire her s názvem One of all Solitaires Collection. Najdete v ní nejen populární hry FreeCell, Klondike, BlackHole a Yukon, ale i řadu dalších solitairů - celkem hra obsahuje přes 200 variant. Hra je ve variantách pro černobílé, barevné a HiRes displeje. Koupíte ji za 24,95 USD.

Windows Mobile 2003 na Dellu Axim

Opravdu detailní recenezi Windows Mobile 2003 na handheldu Dell Axim X5 najdete na stránkách Aximsite.