Další mobil explodoval, tentokrát u nás

Pokud nechcete riskovat, že vám mobil vyletí do povětří, kupujte si jen příslušenství doporučené výrobcem. A hlavně mobil nenamáčejte. V pátek večer explodoval mobilní telefon dvaadvacetileté Michaele Králíkové z Mnichovic u Prahy. Právě se dívala s kamarádkou na televizi, když vybuchl přístroj, který měly dívky položený mezi sebou.

„Najednou z ničeho nic rána, mobil se rozlétl na spoustu kousků. Lekly jsme se a vůbec jsme nevěděly, co se děje,“ popsala Michaela Králíková případ, na který jako první upozornila televize Nova. Horká tekutina z baterie jí popálila rameno a kousky rozbitého telefonu jí odřely nohu.

Musela vyhledat lékařskou pomoc. Kamarádce, jíž mobil patřil, se nestalo nic. Technik, který viděl „pozůstatky“ přístroje, říká, že se s něčím podobným ještě nesetkal. Příčinu prý může jen odhadnout. „Nevím, jestli ta slečna náhodou telefon nenamočila. Byla by to nejpravděpodobnější příčina výbuchu. V baterce totiž vinou vlhkosti mohlo dojít ke zkratu. Nafoukla se, a tím vznikl výbuch,“ vysvětluje Jiří Dlouhý ze společnosti Mobil pohotovost. A dodává: „Když se mobil dostane do styku s vodou, doporučujeme vytáhnout baterku. Je to bezpečnější.“

Dlouhý rovněž připouští, že určitým rizikem je dávat do mobilu jinou baterku než tu, kterou doporučil jeho výrobce. To je právě případ vybuchlého mobilu: baterka do něj byla dokoupena zvlášť. „Pokud baterie není originální, je větší pravděpodobnost, že si s přístrojem nesedne,“ říká Dlouhý. Jeho slova potvrzují i sami výrobci mobilních telefonů.

„Stoprocentně to doporučujeme, na nevhodnost zvlášť koupených příslušenství upozorňujeme v každé brožuře,“ řekl Roman Vaňko ze společnosti Siemens. Michaela Králíková s kamarádkou se nyní chystají telefon reklamovat. Pokud však byl výbuch opravdu způsoben baterkou, kterou výrobce nedoporučil, reklamace nemá velkou šanci na úspěch.

Jaké máte baterie ve svých mobilech?