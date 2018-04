Další licence pro sítě DCS1800 uvolněny

Dne 15. listopadu obdrželi oba operátoři - RadioMobil i EuroTel - dodatek k pověření, který jim povoluje komerční spuštění sítí v pásmu 1800MHz 8.července 2000.

Oba operátoři se jistě chytí příležitosti a počínaje 8.červencem spustí sítě v tomto novém pásmu. Například EuroTel již dnes má 35 sajtů a zásobu dalších pro něj má připravené společnost Nokia Networks. Ta je sice původně chystala pro třetího mobilního operátora, ale Českému mobilu (potačmo Ericssonu a Siemensu) je neodprodala a nabídla je svému stálému zákazníkovi, EuroTelu.

Informace z RadioMobilu hovoří o tom, že testovací provoz sítě DCS1800 pod křídly Paegasu začne už počátkem příštího roku, do konce roku 2000 by pak Paegas měl disponovat 800 BTS v pásmu 1800 MHz.

"Frekvence v pásmu 1800 MHz usnadní naší společnosti další zkvalitňování sítě GSM Paegas i rozšiřování její kapacity. Během letošního roku totiž většina nových uživatelů služeb mobilních komunikací volí Paegas a my věříme, že opět potvrdíme svou roli vedoucího operátora na českém trhu, a to už nejen v kvalitativních ukazatelích, počtu nových služeb a rychlosti jejich zavádění, ale i v absolutních číslech", uvedla tisková mluvčí společnosti RadioMobil Tereza Kakosová.

"RadioMobil má již svému působení na poli mobilních operátorů a díky svým akcionářům zkušenosti s provozem jak GSM 900, tak i GSM 1800. Naši akcionáři nás velmi podporují a my máme možnost čerpat z bohatých zkušeností, které mají z provozu sítí GSM po celém světě a patří k nejsilnějším telekomunikačním operátorům", poznamenala k tomu Tereza Kakosová. Už během loňského roku přitom RadioMobil využil možnosti k testovacímu provozu sítě GSM v pásmu 1800 MHz a počátkem letošního roku se plánuje opětovné spuštění testovacího provozu.

Tímto dodatkem, který bezpochyby oba operátoři využijí, by se také mělo zajistit to, aby Český mobil dospěl do konkurenceschopného stavu v poměrně krátké době. Pak totiž nebude mít z hlediska uživatele oproti stávajícím operátorům žádnou výhodu.

Boj tří operátorů v polovině příštího roku bude velice zajímavý. Těžké to zjevně bude mít i Český mobil, který má nevýhodu oproti oběma operátorům. Tou je jeho pozdější příchod na tento trh a také to, že oba operátoři již mají poměrně dost zákazníků.

Naopak velmi výhodné je toto rozšíření pro oba operátory, kteří již jistě začali v minulosti plánovat a dokonce i stavět základy pro 1800MHz síť, čímž si zajistí podobné pokrytí v tomto pásmu, jako právě příchozí Český mobil.

Celá tato situace tedy dává jasně znát, že největší změny v politice všech operátorů zjevně nastanou až o prázdninách, kdy se oficiálně zpřístupní další pásmo i EuroTelu a Paegasu.

Vánoční trhy budou hlavně záležitostí boje mezi Paegasem a EuroTelem. Českému mobilu tedy zbyde období na začátku roku, kdy se již lidé nebudou toliko shánět po dárcích, či si jinak snižovat daňové základy. Další vhodnou dobou pro oslovení zákazníků by tedy mohly být až letní měsíce, kdy jsou prázdniny a kdy nastává čas dovolených. Lidé, kteří nemají ještě telefon jej možná budou potřebovat a tak se budou zajímat o koupi nového, aby zůstali na cestách v kontaktu se svým okolím. V tomto období se jistě dočkáme dalších zajímavých překvapení od všech operátorů. Více informací o pokračující výstavbě a situaci u Českého mobilu jsme přinesli v tomto článku: Jak je na tom Český mobil?