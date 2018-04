Další krok programu First Step směřuje do Evropy

Servisní program společnosti Quantum pro systémy DLTtape urychluje záruční servis

Praha, Ženeva, 18. 5. 1999 - Společnost Quantum oznámila, že servisní program First Step, který byl dříve k dispozici pouze v Severní Americe, mohou nyní využívat i zákazníci v Evropě, na Středním východě a v Africe. V rámci programu společnost Quantum do dvou pracovních dní vymění hardware DLTtape, se kterým má zákazník potíže. Program First Step se vztahuje na systémy DLTtape, které byly zakoupeny u autorizovaných distributorů nebo prodejců a zajišťuje rychlejší výměnu produktů, které jsou v záruce a vyžadují opravu. Quantum tímto krokem hodlá posílit svoji čelní pozici v kvalitě služeb mezi dodavateli řešení pro ukládání dat.

"V době, kdy je stále více systémů závislých na 100% dostupnosti, je špičková pásková technologie pro zákazníky jen částí řešení. Manažeři informačních systémů musí být rovněž schopni zaručit minimální dobu prostoje při zálohování a restaurování systémů v případě, že nastane hardwarový problém," uvedl Philippe Ory, evropský marketingový manažer pro systémy DLTtape.

Pokud zákazník zakoupil jednotku DLTtape u autorizovaného distributora nebo prodejce společnosti Quantum a jednotka je v záruční době, může v rámci programu First Step konzultovat technické problémy s mechanikou na vyhrazeném telefonním čísle. Jestliže technický problém nelze vyřešit po telefonu, servisní pracovník zajistí rychlou výměnu produktu. Společnost Quantum zašle na vlastní náklady náhradní jednotku do dvou pracovních dnů; v některých zemích, kde expresní zásilkové služby negarantují dodávku do druhého dne, dostane zákazník náhradní jednotku pravděpodobně o den později. U vyměněného produktu buď pokračuje záruční doba původního produktu, nebo je poskytována nová záruka v délce 180 dní v případě, že by zbývající část původní záruky byla kratší než 180 dní.

"Těší nás, že nyní můžeme nabízet program First Step také zákazníkům z Evropy, Středního východu a Afriky," řekl Sean Costello, evropský manažer zákaznického servisu společnosti Quantum. "Věřím, že program, který je řízen z naší továrny v Irsku, prokáže, jak málo času potřebuje Quantum na vyřízení oprav a posílí naši čelní pozici v oblasti služeb."

Servisní program First Step se vztahuje na jednotky Quantum DLT 2000, DLT 2000 XT, DLT 4000 a DLT 7000.

Telefonní číslo technické podpory a servisního programu First Step v anglickém jazyce je 00353 42 93 55 100. Ve francouzském, resp. německém jazyce jsou to čísla 00353-42 93 55 101, resp. 00353 42 93 55 103. Na těchto telefonních číslech lze o servisní službě rovněž získat podrobnější informace.