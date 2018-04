Další konkurent pro Razr - tentokrát od Necu

Módní vlnu velmi tenkých mobilních telefonů, kterou započala Motorola V3 Razr, se snaží kopírovat téměř všichni výrobci. Do kategorie stylových ultratenkých telefonů se snaží zapojit i japonský Nec. Jeho novinka s označením L1 (na evropském trhu by se tento model měl prodávat pod označením e949) je dokonce tenčí než Motorola V3 Razr: jeho tloušťka je pouze 11,9 milimetrů. Další rozměry jsou 90,8 a 47,9 milimetrů. Hmotnost telefonu je 94 gramů.

Hlavní displej nového Necu by měl být aktivní a měl by dokázat zobrazit 65 000 barev. Vnější displej je typu OLED a je monochromatický. Nec L1/e949 je vybaven 1,3 megapixelovým fotoaparátem, vestavěná paměť má hodnotu 32 MB a pro vyzvánění je možné použít skladbu ve formátu MP3. Telefon je třípásmový (900/1800/1900 MHz). Další detaily technické specifikace prozatím nejsou známé, jelikož výrobce telefon doposud oficiálně nepředstavil. Nové tenké véčko od Necu by se mělo začít prodávat na vybraných asijských trzích na podzim letošního roku. Na evropské trhy dorazí později.



NEC L1/e949. Snímky jsou ofotografované z časopisu.