Další klávesnička - Měřili jsme OS5 - a další aktuality

Chemie vždy po ruce

Měli jste rádi jako studenti (či máte-li, jste-li jimi) chemii? Já vůbec ne. To kdybych měl tenkrát po ruce Chemical Handbook, to by byla jiná!

Příručka Manopa Phankokkruada obsahuje velmi mnoho informací: přirozeně periodické tabulky, přepočet chemických jednotek a spoustu dalších přehledně členěných dat. Radost vám zkalí pouze cena - stojí $15, kdo ji ale potřebuje, ten tuto sumu určitě rád zaplatí...

BugMe! i na Series60!

Firma Electricpocket svůj připomínač BugMe! předělala i pro SymbianOS series 60 (Nokia 7650, 3650). Pro řadu lidí s PalmOS a PocketPC handheldem je tento program již dávno nedílnou součástí programového vybavení. Tato verze podporuje i kameru, hlasové poznámky a kontakty. Za $14,95 už nikdy na nic důležitého nezapomenete!

FloorPlan v nové verzi

Standalone vydal další verzi programu FloorPlan - jestli se vám po naší recenzi zalíbil, tak budete nadšení. Pprogram má totiž nyní zoom a možnost kreslení a přesunu nábytku.

Další klávesnička

Zajímavou klávesničku pro iPaqy prodávají na PDA-store. Tato QWERTY miniklávesnička obsahuje kromě písmenek čtyři hardwarová tlačítka, scroll wheel a dá se složit do kompaktní velikosti. Stojí 34 GBP pro iPaqy 3800/3900 a připravuje se též v modifikaci pro iPAQy 3100/3700 a rovněž pro Palmy řady 1XX a 5XX.

Speedy v nové verzi

Nová verze freewarové benchmarkové utility Speedy umí konečně měřit rychlost zařízení s OS5. Hned jsme vyzkoušeli na NX70V a screenshot přikládáme. :-)

