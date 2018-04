Další informace o Tungstenu E2 a první preview Windows Mobile 2005

Další informace nástupci Tungstenu E



Po informacích, které jsme vám o Tungstenu E2 přinesli nedávno, se objevily další podrobnosti o tomto očekávaném zařízení. Především pak o použitém operačním systému, kterým by neměl být PalmOS 6 - Cobalt - ale jeho předchozí verze PalmOS 5.4 - Garnet. Jasno je také o použitém procesoru, původní 126MHz Texas Instruments OMAP311 by měl nahradit 200MHz XScale procesor. Informace přinesl server 1src.



V Tungstenu E2 se má objevit také nový typ paměti; velikost RAM zůstane stejná, tedy 32MB, ale paměť bude typu NVFS.



Zdroj serveru 1src rovněž tvrdí, že Tungsten E2 bude mít větší výdrž na baterie, než jeho předchůdce, o kapacitě akumulátoru však mlčí.



Z již známých informací by měl mít model E2 stejné rozlišení jako předchozí model, tedy 320x320 pixelů, barevná hloubka však bude 18-bitová, namísto 16 bitů. Tungsten E2 má mít také Bluetooth 1.1 a stejný konektor, jaký je použit v modelech Treo 650 či T5. Chybět nemá ani SD slot, přes který bude možné připojit Wi-Fi SD palmOne kartu.



Vzhled zařízení bude s největší pravděpodobností stejný, jako u modelu E (a také T5), což dokládají snímky z FCC, které jsme vám přinesli již dříve a potvrzuje to i další zdroj - viz sekce Aktuality na Palmare.

První preview OS Windows Mobile 2005

Server Pocketnow.com přinesl první preview nové verze operačního systému pro kapesní počítače Windows Mobile 2005. Autor článku hodnotí OS celkem pozitivně. Skvělé je prý uživatelské rozhraní, nepodařilo se zatím "rozchodit" Voice Command a naskytlo se pár dalších problémů - je zkrátka vidět, že Windows Mobile 2005 se nachází stále ve vývoji. Preview se spoustou screenshotů systému naleznete zde.