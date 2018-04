Galaxy Note 4 bude mít zaoblený displej, UV senzor a kovový kryt

Nový Galaxy Note 4 bude pro Samsung po nepříliš přesvědčivých prodejích modelu Galaxy S5 (více zde) velmi důležitý. Samsung proto neponechává nic náhodě a podle jihokorejského serveru ETnews.com by měla novinka přinést do segmentu phabletů zcela novou kvalitu.

Nový Galaxy Note by měl mít kovový kryt, ten by měl dostat i dlouho probíraný model označovaný Galaxy F (více zde). To dává tušit, že Samsung v dohledné době dodá svým smartphonům prémiovější nádech. Ovšem existovat by měla i levnější verze nového Notu 4 opět s plastovým krytem.

Rozměry displeje nového phabletu jsou stále neznámé. Ovšem už podle dřívějších zpráv má novinka dostat zaoblený displej a informace jihokorejského serveru to potvrzují. Podle původních informací má zaoblený displej přesahovat do boků telefonu. Displej by tak byl fakticky trojstranný (více zde). Ovšem i zde se objevují zprávy, že levnější provedení nového modelu se obejde bez zaobleného displeje.

Server ETnews.com dále zmiňuje, že nový Galaxy Note 4 dostane 16megapixelový fotoaparát vybavený optickou stabilizací obrazu. Nový Samsung by tak měl poskytnout nadprůměrnou kvalitu pořízených fotografií.

Další odhalenou funkcí připravovaného phabletu od Samsungu bude UV senzor, který dokáže měřit ultrafialové záření a uživatele tak varovat před rizikovým pobytem na slunci. Nejen při opalování tak majitel nového Notu dostane upozornění o možném poškození kůže.

Segment phabletů se za poslední dobu hodně rozrostl, a tak to nebude mít nový Samsung, i jako průkopník této kategorie kříženců smartphonů s tablety, lehké.

Prémiové zpracování a další inovace se ale zdají být to pravé, čím může jihokorejský výrobce pokořit připravovaný zvětšený iPhone 6 (možné označení Pro) s 5,5palcovým displejem. Ten by mohl být představen krátce po novém Samsungu. Podle některých informací se ale „velký“ iPhone 6 zpozdí a Apple v září představí pouze základní provedení iPhonu 6 označované přídomkem Air (více zde).