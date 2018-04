Další informace o Acer s50/60 - Banka a účto v Palmu - a další

Firma Handango zveřejnila statistiky prodeje!

Jeden z největších prodejců software pro PDA - portál Handhango zveřejnil statistiky prodejů za období duben-červen 2002 (2.Q.). Čísla jsou to zajímavá, takže se na ně podívejme:

- průměrný počet zakoupených aplikací jedním zákazníkem - 1,7

- průměrná prodejní cena aplikace - $20,05

- počet nových softwarových aplikací - 3322

Jaká je struktura prodávaných aplikací dle kategorií:

A majitelé jakých handheldů nejčastěji u Handango nakupují? Jsou to (v pořadí) uživatelé iPAQu, Palmu m500, Sony Clié, HP Jornada a Palm Vx. U chytrých telefonů je pořadí Samsung SPH I300, Kyocera QCP 6035, Treo, Fujitsu FS03o a O2 XDA.

Žebříček nejprodávanějších her přinášíme v dnešním vydání herního speciálu HryDoKapsy13. Informaci publikoval WirelessSoftwareInfo.

MyWorkbench 3.0

Třetí verze populárního souborového manažeru pro PalmOS přinesla několik velmi zajímavých novinek, mezi které je třeba počítat zejména přímé ukládání HTML, DOC, CSV, textových a dalších formátů přímo na kartu a jejich prohlížení pomocí vestavěného plug-inu. To vytváří obrovské možnosti především ve spolupráci s e-mailovým programem, který "umí" přílohy v libovolném formátu.

Notorické zkoušeče a experimentátory jistě potěší i vylepšený přehled "osiřelých" databází, tedy databází, které zůstaly po nějaké smazané aplikaci.

My Workbench je produkt ToySoftu a stojí $17,99.

2 zprávy z oblastí firemního využití Palmů...

Banka v Palmu

První je od MobiMate (tvůrce WordlMate, IOUMate, PhoneMate apod.), která vyvinula systém mobilního bankovnictví, které zavádí druhá největší banka v Izraeli Bank Leumi. Systém se jmenuje symbolicky "Leumi in your Palm" a umožňuje svým uživatelům přijímat informace z banky přímo do Palmu. MobiMate prý nyní projednává možnosti nasazení systému v bankách v USA. Banka Leumi má svoje pobočky i v Evropě, ne však u nás. Ne že bychom u nás podobnou službu nevyužili!

Účetnictví v Palmu

Druhá informace je z USA - HandySA Inc. tam vydala novou verzi programu HandySA 9.0. Ten je jakousi nástavbou nad účetnictvím Simply Accounting formy ACCPAC. Prodává se ve dvou verzích (Standard za $90 a Professional za $170) a je to další inspirace pro vývojáře u nás - účetních programů máme také dost!

Bill Gates: Trh je menší, než se předpokládalo, ale věříme mu!

Zakladatel a šéf Microsoftu Bill Gates poskytl interview pro Financial Post. Zmínil se v něm, mimo jiné, též o oblasti mobilních zařízení. V posledních dnech se totiž spekulovalo, že Microsoft by mohl koupit firmu Research In Motion Ltd. - výrobce stále populárnějších e-mailových handheldů BlackBerry.

Gates přiznal, že BlackBerry nikdy nepoužíval. Možnost akvizice nepotvrdil. Uvedl, že trh pro tato zařízení je menší, než analytici očekávali. Je to ale "horká" oblast a Microsoft do ní bude dál investovat, protože v její budoucnost věří. Investovat hodlá nejvíc do rozvoje bezdrátového připojení Tablet PC a PocketPC k internetu.

Acer upřesnil informace o s50 a s60

O příchodu nových modelů s PalmOS od Aceru s50 a s60 jsme vás již v předstihu informovali, uvedli jsme vám i informaci, že budou v prodeji v Evropě! Firma Acer nyní upřesnila některé další informace k těmto modelům na svých webových stránkách.

Otázky byly zejména u "zvukově našlapaného" S60 - takže hlasové poznámky se u něj (stejně jako v případě MP3) ukládají na paměťovou kartu. Oba modely mají multifunkční tlačítko na boku k rychlému spouštění aplikací. K Acerům by měla být k mání i mini-klávesnička i velká klávesnice od firmy Benq.