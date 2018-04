Další fotky rolovacího displeje Readius a konec Trea 600 (Palmareport)

Kupte si Apple Newton, podpořte oběti hurikánu Katrina

Na eBay se draží pět kapesních počítačů Apple Newton MP2100. Celá získaná částka poputuje na konto červeného kříže a přes něj se dostane k obětem hurikánu Katrina. Cena PDA byla včera večer $250.00.

Zdroj: BargainPDA

Konec Trea 600?

Palm zřejmě definitivně zastavil prodej svého zařízení Treo 600, alespoň je tato informace často k vidění v různých internetových fórech. Také na webu Palmu je hláška "No longer available at Palm.com. Check out the Treo 650 smartphone." Mnoho obchodů již Treo 600 rovněž nenabízí. Uvolňuje tak výrobce místo pro nová zařízení?

Zdroj: TreoCentral

Nové info a fotografie ohebného displeje Readius

Na serveru věnovanému veletrhu IFA 2005 se objevily další informace o rolovacím displeji Readius. Ten je možné rozložit až na 5" QVGA obrazovku. Váha panelu je pouhých 1,6 gramu, displej je schopen zobrazit čtyři stupně šedé a poloměr jeho stočení je 7,5mm.

Rozložené zařízení měří 100 x 60 x 20mm. Na baterii vydrží prototyp v současné době 10-30 hodin. Zde naleznete další informace a nové fotografie displeje.

Zdroj: Ifa-show, LetsGoDigital

HP slibuje upgrade OS zdarma

Společnost HP se zavázala, že každému zákazníkovi, který si pořídí její zařízení iPaq hx2110, hx2410, hx2415, hx2750 nebo hx2755 od 28. srpna do konce tohoto roku, zašle CD s upgradem na WM5 zdarma, až bude tento systém mít k dispozici. Majitelé nových hx2000 mají free upgrade slíben již několik dní.

Zdroj: HP